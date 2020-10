Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre nem világos, hogy a gyógyultak mennyi idő múltán lesznek ismét fogékonyak a fertőzésre.","shortLead":"Az egyelőre nem világos, hogy a gyógyultak mennyi idő múltán lesznek ismét fogékonyak a fertőzésre.","id":"20201017_A_koronavirus_terjedesevel_varhatok_az_ujrafertozodesek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2d65c1-b533-42f1-b250-23da64486df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_A_koronavirus_terjedesevel_varhatok_az_ujrafertozodesek_is","timestamp":"2020. október. 17. 11:22","title":"A koronavírus terjedésével várhatók az újrafertőződések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90 kilónyi kábítószert foglaltak le a Pest megyei rendőrök.","shortLead":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90...","id":"20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668657c2-4534-45e8-845e-1c45b8969217","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 17. 15:06","title":"Egy beszorult csempészt és 226 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b3e8a0-966d-47a5-b1c0-0d55442a66be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök ellen több százezren tüntetnek a korrupciós vádak mellett amiatt is, ahogy a kormánya a koronavírus-járványt kezeli.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök ellen több százezren tüntetnek a korrupciós vádak mellett amiatt is, ahogy a kormánya...","id":"20201018_Tovabb_tuntetnek_Netanjahu_ellen_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9b3e8a0-966d-47a5-b1c0-0d55442a66be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d09fa2f-d6a4-4df4-a8eb-177c79c56367","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Tovabb_tuntetnek_Netanjahu_ellen_Izraelben","timestamp":"2020. október. 18. 09:08","title":"Tovább tüntetnek Netanjahu ellen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakoztak.","shortLead":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen...","id":"20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b6ca5-582c-4963-a7b8-bd80b5009baf","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","timestamp":"2020. október. 18. 17:30","title":"Szurkolók tüntettek Prágában a meccsek betiltása ellen, vízágyúzás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","shortLead":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","id":"20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d33ed86-4553-4618-a8a7-a1e6f8e95333","keywords":null,"link":"/elet/20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","timestamp":"2020. október. 18. 20:10","title":"Nincs pénze koronavírus-tesztre, ezért nem látogathatja meg a tízéves kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken emelkedett először e fölé az egy nap alatt bejegyzett vírushordozók száma. Az országban 1,4 millió esetet tartanak számon, a halálos áldozatok száma szombaton átlépte a 24 ezret.","shortLead":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken...","id":"20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72066fb3-b043-4192-bdc3-09627e8d0d31","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 17. 18:20","title":"Oroszországi koronavírus-járvány – rekordmagasban a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő, hogy akármelyik magyar művet szánják is külföldi piacra a magyar könyvkiadók, a hollandok az elsők között csapnak le rá. Nem véletlenül: a magyar íróknak egyfajta kultusza alakult ki Hollandiában. Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regénye például már 39 újrakiadást élt meg. De a könyves vonzalom kölcsönös, van ugyanis olyan magyar kiadó, amelyik presztízskérdést csinál abból, hogy a holland gyerekirodalom része legyen a repertoárjának. ","shortLead":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő...","id":"20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d9c4f-85da-4d7e-b051-8b972b54ec4f","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","timestamp":"2020. október. 17. 20:00","title":"Hogyan működik a csúcskategóriás könyvdiplomácia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]