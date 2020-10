Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Online folytatódik a tanév Bukarestben és több erdélyi nagyvárosban is. A fővárosban csak maszkban szabad elhagyni a lakást.","shortLead":"Online folytatódik a tanév Bukarestben és több erdélyi nagyvárosban is. A fővárosban csak maszkban szabad elhagyni...","id":"20201019_bukarest_iskola_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e5f281-ac9f-4b10-8732-d16723385fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_bukarest_iskola_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Bezártak a bukaresti iskolák, a lakáson kívül mindenhol kötelező a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c1125c-7aa9-4a95-9913-6b2c446490a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A monarchia reformját, új alkotmány és a kormány lemondását követelik a tüntetők Thaiföld több városában.","shortLead":"A monarchia reformját, új alkotmány és a kormány lemondását követelik a tüntetők Thaiföld több városában.","id":"20201018_Ismet_tuntetnek_Thaifoldon_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c1125c-7aa9-4a95-9913-6b2c446490a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5c28b-dab2-49ec-ab86-1d0064e53370","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Ismet_tuntetnek_Thaifoldon_a_kormany_ellen","timestamp":"2020. október. 18. 13:20","title":"Ismét ezrek tüntetnek Thaiföldön a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni közúton. ","shortLead":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni...","id":"20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a15206-ec18-4182-9d1d-d3282db34091","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","timestamp":"2020. október. 18. 09:24","title":"Újabb településeket zárnak el az áradó borsodi folyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","shortLead":"Shazam-szerű funkcióval egészül ki a Google-keresés: akár egy eldúdolt dalról is kiderítheti az eredeti zeneszámot.","id":"20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1325be63-93e0-4111-8b16-9691534f85c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0148a36-c09f-45f1-81c2-0717bd854408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_google_dudolas_dal_zene_felismerese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. október. 20. 09:03","title":"Zseniális funkció a Google keresőben: csak dúdoljon, felismeri, hogy melyik dal az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe4e38-9f60-4423-8f48-0d0430373431","c_author":"","category":"vilag","description":"Tettlegességig fajult a Trumpot támogató és ellenző tüntetők vitája.","shortLead":"Tettlegességig fajult a Trumpot támogató és ellenző tüntetők vitája.","id":"20201018_Osszecsaptak_az_USAban_a_Trump_mellett_es_ellen_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe4e38-9f60-4423-8f48-0d0430373431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fa7013-ccf2-4367-9c95-b9c6341fd384","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Osszecsaptak_az_USAban_a_Trump_mellett_es_ellen_tuntetok","timestamp":"2020. október. 18. 14:29","title":"Összecsaptak az USA-ban a Trump mellett és ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bebec5-dab1-4034-a769-ede67a80d8a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A most 42 éves énekesnő születésnapján osztotta meg a hírt a rajongóival.



","shortLead":"A most 42 éves énekesnő születésnapján osztotta meg a hírt a rajongóival.



","id":"20201019_Szaloki_Agi_gyermeket_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bebec5-dab1-4034-a769-ede67a80d8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2d039-76fd-4b41-ba3c-f705e2d2c848","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Szaloki_Agi_gyermeket_var","timestamp":"2020. október. 19. 09:45","title":"Szalóki Ági gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú politikusok, volt és jelenlegi politikacsinálókat hív meg. Most az ír David O’Sullivan, az EU volt washingtoni nagykövete és a Barack Obama elnöksége idején szolgált amerikai EU-nagykövet, Anthony Gardner beszélgetett arról, mi várható a transzatlanti kapcsolatokban az amerikai elnökválasztás után.","shortLead":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú...","id":"20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31438b86-fd62-4d86-9f20-46a15492da98","keywords":null,"link":"/360/20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 19. 15:30","title":"Obama volt EU-nagykövete: Az elnökválasztás az amerikai demokrácia jövőjéről szól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől, Franciaországban kicsit más lehet a helyzet.","shortLead":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől...","id":"20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96466899-a776-4f1d-9d9c-49552e485029","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","timestamp":"2020. október. 19. 12:03","title":"Aki francia iPhone-t vesz, az kap mellé fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]