[{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","shortLead":"Az Imperial College London szakértőinek becslése szerint a napi fertőzések száma kilenc naponta megduplázódik.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63899c5-097c-4c20-bf2f-d1e098fd589f","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_koronavirus_jarvany_fertozes_anglia_becsles","timestamp":"2020. október. 29. 05:29","title":"Naponta közel 100 ezren fertőződnek meg a koronavírussal csak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindezt persze csak számítógépes technológiával.","shortLead":"Mindezt persze csak számítógépes technológiával.","id":"20201030_Megneztek_mi_tortenik_ha_egy_stadionnyi_ember_koze_beeresztenek_par_koronavirusost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54ca2aa-5b41-42dd-b2be-b180bb0525c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Megneztek_mi_tortenik_ha_egy_stadionnyi_ember_koze_beeresztenek_par_koronavirusost","timestamp":"2020. október. 30. 15:58","title":"Megnézték, mi történik, ha egy stadionnyi ember közé beeresztenek pár koronavírusost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","shortLead":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","id":"20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec7ef8a-d8b5-4624-9d13-080c83588b69","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","timestamp":"2020. október. 30. 20:10","title":"Tömve vannak Varsó utcái az abortusztörvény ellen tüntetőkkel, visszatértek a nacionalista ellentüntetők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Optimista közleményben erősíti meg a szabolcsi intézmény, hogy háziorvosok kezelik a Covid-betegeket. Egy kis kezdeti ijedtség után minden rendben.","shortLead":"Optimista közleményben erősíti meg a szabolcsi intézmény, hogy háziorvosok kezelik a Covid-betegeket. Egy kis kezdeti...","id":"20201030_Nyiregyhazi_korhaz_ellenvetes_nelkul_neznek_a_kihivas_ele_az_atvezenyelt_haziorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9499d-78eb-4c04-8043-5fd9c8d7df4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Nyiregyhazi_korhaz_ellenvetes_nelkul_neznek_a_kihivas_ele_az_atvezenyelt_haziorvosok","timestamp":"2020. október. 30. 16:18","title":"Nyíregyházi kórház: Ellenvetés nélkül néznek a kihívás elé az átvezényelt háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítják az osztrák–magyar gázcsövet, de hogy pontosan mi miatt, azt nem tudni.","shortLead":"Javítják az osztrák–magyar gázcsövet, de hogy pontosan mi miatt, azt nem tudni.","id":"20201029_lebeny_osztrak_magyar_gazvezetek_gaz_fgsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7ca918-a8fe-4673-b8a0-1876e337d04f","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lebeny_osztrak_magyar_gazvezetek_gaz_fgsz","timestamp":"2020. október. 29. 15:51","title":"Egy elromlott vezeték miatt kevesebb gáz jön az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet érése révén vált lehetségessé, amikor az egység több milliárd éves jeget tárt fel. Az Európai Űrügynökség (ESA) elemzése most közölte az elemzés eredményét.","shortLead":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet...","id":"20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f0047b-d940-40d4-a49a-abfedc95e07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","timestamp":"2020. október. 29. 21:03","title":"Szokatlanul lágy a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]