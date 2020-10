Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja Konok Péter. Amikor pedig a miniszterelnök uralkodó többesben beszél, átlép egy vonalat, sőt - némi képzavarral - többfelől is átlépi azt.","shortLead":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja...","id":"202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81889df3-fe61-426e-95b0-e9cd3d75a052","keywords":null,"link":"/360/202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","timestamp":"2020. október. 23. 13:30","title":"Konok Péter: Cancel culture helyett kancellárkultúra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési időszakban vagyunk, ezért a mezőgazdaság finanszírozását hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Ezek közé pedig elsősorban a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelés, illetve a fenntartható termelés tartozik.","shortLead":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","shortLead":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","id":"20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c54f034-8b09-4b00-8316-dcff49715623","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 23. 21:34","title":"A spanyol miniszterelnök szerint 3 millió fertőzött van az országukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e1a643-cabc-4831-9f75-2c009ec649c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","timestamp":"2020. október. 25. 09:37","title":"Koronavírus: 3149 új fertőzött, 35 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","shortLead":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","id":"20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e1443c-ba41-4853-a95a-cb33d90c891e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","timestamp":"2020. október. 23. 19:45","title":"A nyár közepén ellenőrizték legutóbb a kalandparkot, ahol szörnyethalt egy 15 éves diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","shortLead":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","id":"20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6bd3c5-9fa5-4095-ad92-3892fbef1bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","timestamp":"2020. október. 25. 08:19","title":"Autóbalesetben súlyosan megsérült a szlovák házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","shortLead":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","id":"20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d1c2fc-465c-4a29-8bbd-be4dcaa2b17d","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","timestamp":"2020. október. 24. 21:59","title":"Koronavírusos lett Marsi Anikó és Osvárt Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly látványvilággal. Utóbbi a képzőművészeket is a zenei irányzat közelébe sodorta. A fiatalok szórakozásának közben szerves részévé vált a kábítószer. BP Underground Elektronikus zene, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly...","id":"20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0f2ba-d5b6-4819-a066-8a793af70aa1","keywords":null,"link":"/360/20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","timestamp":"2020. október. 24. 19:00","title":"Doku360: \"A techno szerintem haladó zenehallgatóknak való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]