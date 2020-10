Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori tanulságok alapján hiba lenne leírni Trumpot.","shortLead":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori...","id":"20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a58f26-cef9-43b4-8494-64245964aa08","keywords":null,"link":"/360/20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Ahol minden eldőlhet: így áll Trump és Biden a frontállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség a maszkviselési szabályok betartása érdekében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség...","id":"20201030_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429c2d39-cff5-49a7-89e9-87035951db1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Orban","timestamp":"2020. október. 30. 07:37","title":"Orbán: Decemberre lehet oltás, hétfőtől szigorúan büntetik a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat a fenntarthatóbb opció választására. ","shortLead":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat...","id":"20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de905d9-6294-4aed-a1b2-617ee1328813","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","timestamp":"2020. október. 28. 16:20","title":"Külön platformot indít az Amazon a fenntartható termékeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kizökkent időt szeretnék helyretolni azok, akik az USA-ban és a világon is abban bíznak, hogy a keddi elnökválasztáson a demokrata Joe Biden győz, és visszahozza a „normális” Amerikát. A felmérések az ő előnyét mutatják, de létezik az a szűk ösvény, amely még az eltelt négy év zűrzavara után is Donald Trump újraválasztásához vezethet.","shortLead":"A kizökkent időt szeretnék helyretolni azok, akik az USA-ban és a világon is abban bíznak, hogy a keddi...","id":"202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d8b50a-1f91-4dbb-8f9d-101bb273f4b7","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","timestamp":"2020. október. 29. 11:00","title":"Bidennek sztráda, Trumpnak ösvény vezet a Fehér Házig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","shortLead":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","id":"20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629e21ad-d863-4c82-a2cf-a39975390fe2","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","timestamp":"2020. október. 29. 13:45","title":"A sereghajtók között van Magyarország a nemek közötti egyenlőség terén Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","shortLead":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","id":"20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b88b63-51df-4653-8f59-210fa67d0034","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","timestamp":"2020. október. 28. 08:48","title":"Koronavírussal került kórházba Rost Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","shortLead":"Más kérdés, hogy mit kap érte, ha felvág vele a közösségi oldalakon. Kim Kardashian most megtudta.","id":"20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6af76e48-2338-4eaf-b1c4-4dcaa4beeb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8bf232-4c9d-45e4-899d-4e38674b02d1","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Jarvany_idejen_maganszigeten_bulizni_Van_akinek_osszejon","timestamp":"2020. október. 28. 14:11","title":"Járvány idején magánszigeten bulizni? Van, akinek összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]