A járvány közben a politikusokat sem kíméli: az egy hete koronavírusosnak bizonyult Varga Judit igazságügyi miniszter után csütörtökre újabb vezető kormánypárti politikusról derült ki, hogy elkapta a fertőzést: Rétvári Bencéről, az Emmi parlamenti államtitkáráról írta meg a Magyar Nemzet, hogy pozitív tesztet produkált. A kormánypártok tagjai közül korábban már többen is megfertőződtek – Hollik Istvánról, a Fidesz kommunikációs igazgatójáról még augusztus végén derült ki, emiatt a vele pár nappal korábban azonos rendezvényen részt vevő több kormánytag – köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és helyettese, Orbán Balázs, majd Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is karanténba került. Elkapta a vírust rajtuk kívül több egyéb kormánytisztség viselője – például Grezsa István miniszteri biztos, és egy meg nem nevezett miniszterelnöki biztos is – utóbbi a Telex.hu információja szerint lélegeztetőgépre is került, amit a múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely is megerősített. Kórházban van a vírus okozta kétoldali tüdőgyulladással Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere is, aki 39 éves kora és annak ellenére kapta el a fertőzést, hogy bevallása szerint rendszeresen sportol, vitaminokat szed és mindent megtett a fertőzés elkerülésére. A polgármestertől egyébként levélben próbáltuk megtudni, hogy személyes tapasztalatai birtokában szükségesnek gondolja-e a jelenlegi járványellenes intézkedések szigorítását, de – részben kórházi kezelésére hivatkozva – nem akart nyilatkozni. A legnagyobb kérdés pillanatnyilag viszont az, hogy hogy van, illetve karanténban van-e maga a miniszterelnök. Orbán Viktor ugyanis hétfőn a Nemzeti Kulturális Tanácsban a hvg.hu információi szerint találkozott a Nemzeti Színház igazgatójával, Vidnyánszky Attilával, akiről kedden kiderült, hogy koronavírusos. Bár a miniszterelnököt minden bizonnyal letesztelték, annak eredményéről, illetve a kormányfő állapotáról egyelőre semmi hír. Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke kedden csak annyit írt megkeresésünkre, hogy „a miniszterelnök programjait minden esetben az aktuális járványügyi előírások maradéktalan betartásával szervezik meg és bonyolítják le”, az időközben elküldött két – egyebek mellett a miniszterelnök esetleges karanténkötelezettségét firtató kérdésünkre – azonban nem válaszolt egyelőre.