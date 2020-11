Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez.","shortLead":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja...","id":"20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785d76c-befb-41c0-bb7b-0a00fb5ba468","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","timestamp":"2020. október. 31. 14:49","title":"A nizzai merénylet újabb gyanúsítottjait vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német elemzőintézetek. Amennyiben a korlátozások november vége után is érvényben maradnak, az esés akár 2 százalékpont is lehet.","shortLead":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német...","id":"20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fcf8bf-08a8-4cf2-a1f8-2cc0308f1321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Így esik a német gazdaság a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","shortLead":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","id":"20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba244bd-473a-4503-ada7-c77cfb8c0e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. november. 01. 17:21","title":"Egy globális elemzőcég szerint nyer Biden, és az jót fog tenni a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

Senkinek nem kell szja-t fizetni, aki közreműködik benne, legyen szó futball-bíróról vagy önkéntesekről.