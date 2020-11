Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin. Egyrészt megtette nekünk azt a szívességet, hogy elhozta 2020-ba Az elnök embereinek az egész bagázsát. Az igazán nagy dobása azonban A chicagói hetek tárgyalása, amely Oscar-gyanús forgatókönyv és alakítás olyan színészektől, mint Sacha Baron Cohen, Mark Rylance vagy Frank Langella – és amely közben megmutatja: sokat nem javult a világ 1968 óta.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin...","id":"20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966c2f-aa0e-496d-8116-a91d7845027f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","timestamp":"2020. november. 02. 20:00","title":"Így repülünk egy ötvenéves történettel a mába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette azokat a javításokat, melyek befoltozzák az elsősorban a Windows Server oprendszert érintő hibát, de könnyen lehet, hogy többen még nem is telepítették azokat.","shortLead":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette...","id":"20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c1aea-67f1-4eac-a662-080359f59535","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","timestamp":"2020. november. 03. 09:49","title":"Komoly szerverbiztonsági hibára figyelmeztet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","shortLead":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","id":"20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59bc2e4-ec8d-4a3a-a1e9-e80178b7b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","timestamp":"2020. november. 03. 17:25","title":"Már félmillió magyar bankkártya költözött mobiltelefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges frekvenciapályázatok kiírását. A munka ettől függetlenül halad, csak nem olyan ütemben, ahogy az illetékesek eltervezték.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges...","id":"20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8ddc53-4971-4596-b43b-95c09b7536ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 03. 08:36","title":"EU-s 5G-fejlesztések: messze vagyunk még a kitűzött céltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden településen és intézményben ott van, legfeljebb még nem mutatták ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden...","id":"20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d178c6a-2d60-49f8-b32d-b447a0d8e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 04. 13:12","title":"Müller Cecília: Egy hét alatt 770 gyerek fertőződött meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter Bangkokban produkált pozitív tesztet, egyeztetnek a hazaszállításáról.","shortLead":"A külügyminiszter Bangkokban produkált pozitív tesztet, egyeztetnek a hazaszállításáról.","id":"20201104_Szijjarto_Peter_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b64cec-6f42-4953-9965-a9a6d45ec3a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Szijjarto_Peter_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 08:03","title":"Szijjártó Péter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]