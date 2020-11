Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247e0e-15d3-43fc-a680-1bd31d262752","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"Szegedi és pécsi tudósok deríthetik ki, miként hat a genetikánk a koronavírus okozta megbetegedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták állapítani a tudósok, mi adta le az impulzust. Mindez komoly előrelépés annak érdekében, hogy megértsük a jelenséget.","shortLead":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták...","id":"20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07364f41-3327-49b9-9666-beccb10c9ca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","timestamp":"2020. november. 04. 19:03","title":"A \"szomszédból\" fogtak rejtélyes rádiójeleket a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszteren kívül öt újabb fertőzöttet jelentettek az országban. Mindannyian külföldiek.","id":"20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b706f5-3e17-490d-bccc-caf9e42ff04c","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_szijjarto_peter_kambodzsa_thaifold_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 05. 15:10","title":"Szijjártó egymaga tette ki az új thaiföldi koronavírus-fertőzöttek hatodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","shortLead":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","id":"20201105_zacher_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc69cd2e-466d-4318-b601-a1ed9de1a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_zacher_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 13:20","title":"Zacher: Az éjszakai kijárási korlátozásnak nincs sok értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több csatatér-állam van a leginkább sújtott térségek között.","shortLead":"Több csatatér-állam van a leginkább sújtott térségek között.","id":"20201105_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d8b684-9fe9-4812-a636-bba4a1151a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98545fa-b78f-4f18-9b9b-05340e27da75","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 07:16","title":"Egyetlen nap leforgása alatt 103 ezer új fertőzöttet találtak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai célpontok megsemmisítésére készülnek, önmaguk beáldozásával.","shortLead":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai...","id":"20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c238957-6e8b-42ab-8aff-8aab807e3454","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","timestamp":"2020. november. 05. 09:03","title":"Öngyilkos drónokat tesztel Kína: repülnek, majd berobbannak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli...","id":"20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1b7ffa-84b2-413a-b526-bf8488adbb2b","keywords":null,"link":"/360/20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","timestamp":"2020. november. 05. 07:58","title":"Radar360: Biden vezet, Trump csalást kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]