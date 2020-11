Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe","c_author":"","category":"itthon","description":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","shortLead":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","id":"20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549fb00f-7a4f-4397-9354-26bbc325ed79","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","timestamp":"2020. november. 04. 21:28","title":"Ingyenesen tesztelik a drávaszerdahelyieket, ha kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","shortLead":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","id":"20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b57e665-d6a5-4fbb-8aa4-4cfdaf56a783","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:30","title":"A kijárási korlátozások ellenére éjjel-nappal nyitva lesznek a Manna ABC-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ellenére is több lakáshitelt vettek fel idén szeptemberig, mint eddig bármelyik évben.","shortLead":"A koronavírus ellenére is több lakáshitelt vettek fel idén szeptemberig, mint eddig bármelyik évben.","id":"20201104_tortenelmi_csucson_a_lakashitelek_folyositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e50627-0cde-402a-8f4e-bf4d114454d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_tortenelmi_csucson_a_lakashitelek_folyositasa","timestamp":"2020. november. 04. 07:35","title":"Történelmi csúcson a lakáshitelek folyósítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott a kivételezett cégekkel folytatott sok-sok tízmilliárdos járványügyi bizniszben. Eddig ismeretlen dokumentumokat mutatunk be.","shortLead":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott...","id":"202045_ami_acsovon_kifer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9803bc-33cb-47cc-ad84-7c55ec0669ed","keywords":null,"link":"/360/202045_ami_acsovon_kifer","timestamp":"2020. november. 05. 07:00","title":"Nyakló nélkül vette a kormány az ismeretlen típusú tízmilliós lélegeztetőgépeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i eseményére szóló meghívóban.","shortLead":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i...","id":"20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a96806-9587-4ce9-a31c-54f7c01a39f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","timestamp":"2020. november. 05. 10:03","title":"Eldugott egy meglepetést az Apple a meghívójában, szinte biztosan új laptopok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","shortLead":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","id":"20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd3647-488d-499a-a5e9-4135cf1b1c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","timestamp":"2020. november. 04. 04:33","title":"New Jersey az elnök mellett a marihuána legalizálását is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is a Trianon-törvényt.","shortLead":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is...","id":"20201103_romania_trianon_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ab410-1e8e-4404-9f12-201fea0e68fe","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_trianon_unnep","timestamp":"2020. november. 03. 16:25","title":"Mégis ünnepnappá nyilvánítja Trianont Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]