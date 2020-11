"Nagyon sok kórházban megteltek az intenzív kapacitások. Hiába neveznek ki újabb ágyakat intenzívnek, mert nincs melléjük megfelelő képzettségű szakember. Olyanokat nem lehet csak úgy leakasztani valahonnan" - mondta a Népszavának adott interjújában Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok Szakszervezetének új elnöke, aki szerint már a magyar kórházakban is olyan a helyzet, mint annak idején az olaszországi Bergamóban. Mindezt csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti.

© MTI / Balogh Zoltán

Szabad szerint az orvosi kamara és mi is elkezdték tájékoztatni az embereket arról, hova juthat az, aki beteg lesz, noha szerinte "sokkal szerencsésebb lenne, ha a médiának lenne lehetősége erről hírt adni. A bergamói kórházban is a Sky News forgatott, azt gondolom ez közügy és ráadásul fontos célokat szolgálna – növelhetné a védekezés hatékonyságát is" - mondta.

Az elnök azt is mondta, hogy jelezték a kormányzat felé, ha nem úgy alakul az orvosok jogállásáról szóló új jogszabály, hogy az elfogadható legyen azoknak, akiket a szakszervezet képvisel, akkor szerintük előfordulhat, hogy "január elsején, mint a kártyavár, dől össze" az egészségügy. "Azon egyszerű ok miatt, hogy olyan sokan nem lépnek át az új jogviszonyba" - fejtette ki Szabad. Az elnök szerint a kormányban is tisztában vannak vele, ez nagyon könnyen bekövetkezhet.