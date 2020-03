Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","id":"20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ac5fa-13c9-410d-b620-43c7594218d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 19. 13:50","title":"Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban önkéntesek varrják az önkormányzati dolgozók számára a hiánycikknek számító maszkokat, van, ahol a háziorvosuknak a neten próbálnak védőeszközöket szerezni. Másutt meg magát az orvost parancsolták el a munkától, mert idős.","shortLead":"A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban...","id":"20200319_koronavirus_videk_magyarorszag_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8ea00a-12a1-48b0-a0c1-522f2e36108e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_videk_magyarorszag_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 19. 20:00","title":"Koronavírus a végeken: van, ahol 100 ezret ad az önkormányzat, máshol maguknak varrják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","shortLead":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","id":"20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad9ce4a-a10c-4df9-bf26-2247fbadcb1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","timestamp":"2020. március. 18. 16:50","title":"Mennyire üti a koronavírus a magyar cégeket? Megjöttek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad9801d-6b7b-47d6-b75b-a4c56445b5ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő személyesen akarta elmondani a hírt, de szerette volna megvédeni a nagyapját. ","shortLead":"A nő személyesen akarta elmondani a hírt, de szerette volna megvédeni a nagyapját. ","id":"20200318_Az_ablakon_keresztul_jelentette_be_egy_no_a_nagyapjanak_hogy_eljegyeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad9801d-6b7b-47d6-b75b-a4c56445b5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aee960-649b-4347-98fd-39f23675fce7","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Az_ablakon_keresztul_jelentette_be_egy_no_a_nagyapjanak_hogy_eljegyeztek","timestamp":"2020. március. 18. 14:11","title":"A koronavírus miatt csak az ablakon keresztül tudta elmondani egy nő a nagyapjának, hogy eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben világszerte elérte a 244 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon újabb 12 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak. Az idős és szociális otthonokban lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be. Kövesse a járványról szóló híreket percről percre!\r

","shortLead":"Miközben világszerte elérte a 244 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon újabb 12 esetet...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_marcius_20_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d946025d-cfd5-4a3c-8fa0-c146b5cb3a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_jarvany_marcius_20_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 20. 08:45","title":"Világszerte 244 ezer, Magyarországon 85 fertőzött – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt tartják biztonságosnak. ","shortLead":"Ezt tartják biztonságosnak. ","id":"20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e135a1ad-ed66-4066-96fa-5d33545e1f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 18. 12:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a Glastonbury fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz a légitársaságok nemzetközi szövetsége. ","shortLead":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz...","id":"20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cab6a5-2083-40a5-a8c9-15c5b401525f","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Nagyon megijedtek a légitársaságok, rengeteg pénzt kérnek a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]