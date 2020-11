Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének közel hatoda.","shortLead":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének...","id":"20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d4674-a911-48b4-9d9f-299488babea3","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","timestamp":"2020. november. 06. 21:44","title":"Ha kormányzati támogatás és péntek, akkor: Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A járvány kitörése óta több mint 260 ezer dolgozó munkaidejét csökkentették a magyar cégek, amivel ez volt a leggyakoribb eszköz a válság hatásainak mérséklésére. A kirúgásokkal és kényszerszabadságolásokkal együtt az érintettek száma 500 ezer fölött van. ","shortLead":"A járvány kitörése óta több mint 260 ezer dolgozó munkaidejét csökkentették a magyar cégek, amivel ez volt...","id":"20201107_Also_hangon_felmillio_magyar_munkavallalo_jart_mar_porul_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3613d022-8412-4420-9059-7f9dd8e1b7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Also_hangon_felmillio_magyar_munkavallalo_jart_mar_porul_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. november. 07. 07:00","title":"Alsó hangon félmillió magyar munkavállaló járt már pórul a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","shortLead":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","id":"20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351e197-3260-40dd-a0e6-2ec5d14e0ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 07. 20:07","title":"A vakcina a megoldás – üzente Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","id":"20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76dcda7-089d-46ed-8e88-903cc3720fad","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2020. november. 08. 10:01","title":"Hollik István: Köszönjük, Trump Elnök Úrnak az elmúlt négy évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","shortLead":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","id":"20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff9854-e80a-4b2e-abbf-5c28a5485455","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","timestamp":"2020. november. 07. 10:50","title":"Megint lesz tüntetés a Kossuth téren az SZFE miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház utolsó hónapjait mutatja be, még 2013-ban, mielőtt Vidnyánszky Attila átvette volna az intézményt. Nemzeti Dokumentumfilm, első rész. ","shortLead":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bf67b-586f-47ad-a217-73d804dec7ec","keywords":null,"link":"/360/20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","timestamp":"2020. november. 07. 19:00","title":"Doku360 - Alföldi: \"Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével...","id":"20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4b8682-c6f1-4d51-8fcc-7d3fa69aecfc","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. november. 08. 12:13","title":"Orbán: Most egészségügyi döntések, majd gazdasági intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]