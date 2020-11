Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik, fényárban úsznak.","shortLead":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik...","id":"20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c24c70-0c8c-4296-860a-e55db9c1fc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","timestamp":"2020. november. 03. 14:29","title":"Magyarországon a legnagyobb a lakhatási sötétség a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112e135-39e1-4872-be03-bff2e375000b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi tömegközlekedési cég járműparkja elöregedett és nagyon vegyes, sürgősen fiatalítani kellene.","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedési cég járműparkja elöregedett és nagyon vegyes, sürgősen fiatalítani kellene.","id":"20201103_A_BKV_buszai_otszor_gyakrabban_robbannak_le_mint_a_tobbi_fovarosi_szolgaltatoe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6112e135-39e1-4872-be03-bff2e375000b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba1f8ee-ab2d-4127-9e43-67d9dafaeeab","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_BKV_buszai_otszor_gyakrabban_robbannak_le_mint_a_tobbi_fovarosi_szolgaltatoe","timestamp":"2020. november. 03. 13:45","title":"A BKV buszai ötször gyakrabban robbannak le, mint a többi fővárosi szolgáltatóé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem negyedmilliárdos megbízást.","shortLead":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem...","id":"20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf998d-da08-4343-b4a9-0c5599182513","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","timestamp":"2020. november. 02. 11:12","title":"8,2 milliárdból fejlesztik a nagybani piacot Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbec6a1-d8b6-43f1-9681-851eaa200412","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","timestamp":"2020. november. 02. 18:36","title":"Gulyás: Újabb járványügyi szigorítások jönnek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","shortLead":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","id":"20201103_eta_hurrikan_nicaragua","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b458d3b-d41a-448d-9407-705b3ae221f4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_eta_hurrikan_nicaragua","timestamp":"2020. november. 03. 16:18","title":"Videó: Lecsapott az Eta hurrikán Nicaraguára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára – közölte kedden délelőtt a szolgáltató. A bérelt vonali megoldások szimmetrikus fel- és letöltési sebesség mellett magas rendelkezésre állást biztosítanak. A vállalat ezzel túllép eddigi szerepén, mostantól nem csak mobilszolgáltató.","shortLead":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és...","id":"20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f204929-9b53-4348-b143-41f3e9576f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","timestamp":"2020. november. 03. 11:03","title":"Vezetékes internetszolgáltatást indított a Telenor a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]