Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma, a következő hetekben számos fontos döntésnek kell megszületnie. Az ezzel kapcsolatos parlamenti vitában Orbán Viktor volt a legtöbbet emlegetett politikus. A Fidesz szerint azonban mindezek csak baloldali rágalmak.","shortLead":"Brüsszelben továbbra is a jogállamisági mechanizmussal megerősített költségvetés elfogadása a legfontosabb téma...","id":"20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca3aa26-dcf4-4615-901a-8092975a1bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Ujabb_vita_az_EPben_ami_Orbanrol_szolt","timestamp":"2020. november. 12. 10:48","title":"Újabb vita az EP-ben, ami Orbánról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának segítségével csomagoláson keresztül megmondja, romlott-e a hús, ami a fólia alatt van.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának...","id":"20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b961c00-e3be-467d-b52c-b4b912688fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","timestamp":"2020. november. 10. 19:03","title":"Ha ez a fejlesztés elterjed, ön sem vesz többé romlott húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely premierjének dátumát már többször módosította a fejlesztő cég.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely...","id":"20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfd24d-8e0d-4427-8145-f8292629263c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","timestamp":"2020. november. 10. 18:03","title":"Tovább csúszhat az egyik legjobban várt játék premierje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","shortLead":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","id":"20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af77d6c-a02e-4251-9f54-4cd6b7ff33bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Három nap után Erdogan is gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff597d73-178d-494e-aaa5-1c2c74a7cc2a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","timestamp":"2020. november. 12. 07:55","title":"Radar360: Engedélyezett vakcina és százmilliós segély a focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és képességeink kibontakoztatására.","shortLead":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és...","id":"20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e1950a-0649-436b-9a67-ed2cdd72f205","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","timestamp":"2020. november. 12. 08:15","title":"Ha boldogok vagyunk, sikeresebbek is lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]