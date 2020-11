Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","shortLead":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","id":"20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be02c9e8-4d45-4ed4-bd73-924cbd080205","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","timestamp":"2020. november. 09. 20:50","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem használhatók tömeges, közösségi szűrésre. 