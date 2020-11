A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este nyolc után, hogy bárki is hozzánk szóljon. Riport a kijárási tilalom első napjáról.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

A kijárási tilalmak története nincs különösebben jól dokumentálva az interneten, de nagy valószínűséggel utoljára 1956-ban volt ilyen Magyarországon. Az persze tilalom volt, ez pedig korlátozás, de a lényeg, hogy nagyon régóta nem volt olyan, ami szerda estétől történt: a koronavírus második hullámának gyors terjedése miatt 20:00 után mindenkinek haza kellett mennie azokon kívül, akiknek nagyon jó oka volt kint lenni. Ez utóbbi gyakorlatban a rendőröket és a hazafelé tartókat jelentette.

© Fazekas István

Mit tehetünk és mit nem 20 óra után? Itt vannak a válaszok:

Kisokos éjszakai tanácstalanoknak: Mi lesz, ha nem találok parkolót, és 20 óra után még az utcán vagyok? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról.

Bár sokakkal együtt én is reménykedtem valami disztópia hangulatú rohanásban szirénázó rendőrautókkal, Budapest üres belvárosa sötétben koraeste is nagyjából úgy néz ki, mint este 11 után nézett ki az elmúlt hetekben. Nyilván egészségtelen, hogy töküres, de tavasszal is már láthattuk ezt nagyjából.

Nézze meg videónkat: így ürült ki a város pár óra alatt

Sőt, mióta nincsenek külföldiek, szinte hozzá is szokhattunk korlátozások nélkül is, hogy a Váci utca Fővám térről nyíló részén nincs ember, hiszen magyaroknak már tényleg nagyon nehéz eladni a Vizoviczki László uralkodásának hangulatát idéző fatányéros menüket túlárazva. Túloznék, ha azt állítanám, hogy elviselhetetlen űrt hagyott maga után a most bevezetett lezárás.

"Tulajdonképpen úgyis hideg van”

- konstatálta a villamoson kollégájának egy 30 körüli nő a takarodó pozitív oldalait, amikből amúgy az általam megkérdezettek nem láttak túl sokat.

© hvg.hu

“Az a legrosszabb, hogy már pontosan tudom, milyen vacakul fogom magam érezni pár hét múlva”

- mondta a munkából hazafelé tartó huszonéves Attila, aki ugyanakkor jogosnak tartotta a szigorítások bevezetését.

Összességében elmondható, hogy Budapest lakossága tisztességgel betartja a szabályokat különösebb kényszerítés nélkül is: bár az a három TEK-es hatásosan nézett ki a Bazilika környékén, jók lesznek a nemzetközi híradásokba is, de egy tiszteletkörön kívül hozzá sem szóltak senkihez. Rajtuk kívül az egész belvárosban összesen három rendőrt láttam, igaz, közülük kettő lelkesen igazoltatta az autósokat. A miniszterelnök által ígért katonákat sehol.

© Fazekas István

Innen letöltheti a munkáltatói igazolást, amellyel a kijárási tilalom alatt is közlekedhet Cikkünkből letölthető a dokumentum.

Szinte éreztem a felém áradó bizalmat, hiszen gyalogosként annak ellenére sem szólt hozzám se közteres, se rendőr, hogy a legszebb péntek estéimet idéző távot gyalogoltam le a belvárosból Budáig.

Budapestből a kijárási korlátozás tulajdonképpen egy közép-ázsiai várost csinált: indokolatlanul szélesnek tűnő utak, kevés autó, kevés, amúgy is szigorúan a saját dolgával törődő járókelővel, akik próbálnak láthatatlanok lenni, ha rendőrökéhez hasonló mellényt látnak. A térség hangulatához persze az is hozzáadott, hogy a Váci utcán egy fejvédőkkel sétáló ázsiai társaságot is láttam, ahogy egy frissen vásárolt tévét cipelnek fel vélhetően a szállásukra valamiféle utolsó programlehetőségként a következő napokra. Nem ők táraztak be egyedül fontos dolgokból, a összesen három nagy csomag vécépapírt szúrtam ki a busz- és villamosmegállókban.

© Fazekas István

De nemcsak a tilalom betartásában decensek az emberek, hanem maszkhordásban is: a megállókban mindenkin volt, és a város többi részén is csak olyan embereket láttam lehúzott maszkkal, akik amúgy is annyira messze voltak mindenkitől, hogy képtelenek lettek volna veszélyt okozni.

Mozgást gyakorlatilag csak az ételfutárok okoznak, akik valószínűleg a következő napok legkönnyebben észrevehető hősei lesznek, már ha nem számítjuk azt az orosz társaságot, akikkel kollégánk az Oktogonnál találkozott: őket már az is sokként érte, hogy itt bezárások lesznek, arra pedig, hogy tulajdonképpen miért pont most jöttek, csak a vállukat vonogatták. Ha a tömeget akarták elkerülni, akkor jól jártak: a főváros úgy tűnik, megteszi a tőle telhetőt a koronavírus ellen magától is.

© Fazekas István