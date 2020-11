Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","shortLead":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","id":"20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f04f71a-9e42-44ea-b606-0b66cb8c8eb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","timestamp":"2020. november. 12. 09:21","title":"635 lóerővel támad az új BMW M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja, az ellenállás zászlóit, molinóit megőrzésre átadták a diákokkal szolidaritást vállaló színházaknak. ","shortLead":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában...","id":"20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181a253-12aa-46a4-8ed9-1ac282e0bda9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","timestamp":"2020. november. 12. 10:49","title":"Átvették a Vas utcai ellenállás jelképeit a fővárosi színházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.","shortLead":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is...","id":"20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8def85-b0ae-45e1-8e46-8a69a3bf3b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Több mint 50 év után újabb holdminták érkeznek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról tudni.","shortLead":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról...","id":"20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfab723-88e9-4163-a7d1-a637d2dd26de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 08:21","title":"Hallgat róla a kormány, veszünk-e vakcinát a Pfizertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz férfi tangó-harmonikával vidította fel a feleségét.



","shortLead":"Az olasz férfi tangó-harmonikával vidította fel a feleségét.



","id":"20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ad3eb-333f-49a3-8a61-38fdd56faba6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","timestamp":"2020. november. 13. 11:57","title":"Nem engedték be a kórházba, a felesége ablaka alatt adott szerenádot a 81 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti versenyfutás is, ki és mennyit tud belőle szerezni. Magyarország most is különutas stratégia mellett tette le voksát: az Európai Unión kívül Oroszországgal és Kínával is tárgyal, bár ez rejthet magában kockázatokat. Akármelyik vakcina lesz is a befutó, a nehézségek ezzel még nem érnek véget: a megfelelő mennyiség előállítása mellett a szállítás, tárolás, és a beoltottak rangsorolása is kihívások elé állítja a világ országait. ","shortLead":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti...","id":"20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba585b0-c316-41ae-8846-4431cf9b8cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. november. 13. 06:30","title":"Ha így haladunk, akár Oroszországból is érkezhet majd az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók elérték teljesítőképességük határát. ","shortLead":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók...","id":"20201112_koronavirus_ausztria_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72576e37-4e61-4ed8-ac27-ac861c33f563","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_ausztria_rekord","timestamp":"2020. november. 12. 21:19","title":"Új rekordot döntött az ausztriai fertőzöttek száma, az egészségügy túlterheltségéről beszélnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","shortLead":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","id":"20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05502d7d-dc18-43a8-a665-4f777ee77132","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","timestamp":"2020. november. 11. 18:40","title":"Halálra gázolt egy embert a villamos a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]