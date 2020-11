Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban az ország miniszterelnöke, Mark Rutte. Ellenlábasa, a szélsőjobboldali Geert Wilders szerint azonban Orbán Viktor egy hatalmas hős, aki megvétózta az uniós költségvetést.","shortLead":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban...","id":"20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a340c9-2b98-4031-9072-8669e4e6cbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","timestamp":"2020. november. 18. 14:07","title":"„Orbán egy hatalmas hős” – állítja a holland szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki is nyitották a szakemberek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki...","id":"20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a23510-a63d-4647-989c-db93b04cacd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","timestamp":"2020. november. 17. 09:33","title":"Videón, ahogy kinyitják a nemrég talált 2500 éves szarkofágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellenük.\r

","shortLead":"Vádat emeltek ellenük.\r

","id":"20201117_esztergom_muzeum_tolvaj_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73c0d3-c721-4c90-8b88-e3d867e3e5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_esztergom_muzeum_tolvaj_vademeles","timestamp":"2020. november. 17. 07:38","title":"Nemcsak a leleteket, a polcrendszert is ellopták a múzeumi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","shortLead":"Feljelentést egy állatvédő tett, miután látta a külföldiek által készített rejtett kamerás felvételeket.","id":"20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f8a65-52d8-4cd1-8572-d157eb1ea3d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_34_kutya_allatkinzas_vademeles","timestamp":"2020. november. 18. 12:16","title":"A fagyos sárban tartotta 34 kutyáját, külföldiek buktatták le az állatkínzó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","shortLead":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","id":"20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39f75e-0762-4ed8-bd94-0440e96152a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","timestamp":"2020. november. 17. 13:49","title":"Akció közben kapták el a mélygarázsban dolgozó katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","shortLead":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","id":"20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142010b7-784a-4654-8f27-3974a1ba999a","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","timestamp":"2020. november. 18. 13:35","title":"Terepmotorosokat fogtak a Börzsönyben, volt, aki menekült, más a természetvédelmi őrök ellen fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól tart, hogy az azeri–örmény összecsapások tanulságai számukra is kedvezőtlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól...","id":"20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89103950-a33b-472b-8b18-c51c0e698c03","keywords":null,"link":"/360/20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Az örmények nem az azeri túlerő, hanem az oroszok miatt vesztettek a karabahi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és épületfoglalással reagáltak.","shortLead":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és...","id":"20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec33b92-8a2f-465b-9654-e8ac53efb80d","keywords":null,"link":"/360/20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","timestamp":"2020. november. 17. 11:05","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Van, ahol a járvány alatt is próbálnak pénzt húzni a diákokból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]