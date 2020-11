Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","shortLead":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","id":"20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860e5c-effa-4d0c-a819-cc586b35c46e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","timestamp":"2020. november. 19. 15:20","title":"Elítélték az óbudai iskoláslányokat molesztáló portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","shortLead":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","id":"202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107a757c-1ec3-4ced-bb82-7be261e6e7b7","keywords":null,"link":"/360/202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","timestamp":"2020. november. 19. 12:00","title":"A Mészáros-birodalom új palotacége is Mészáros palotájába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került a karácsony is.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került...","id":"20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5fed95-25bf-4dd3-8850-8feadae76623","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","timestamp":"2020. november. 20. 13:58","title":"Ezer mozgó mintavételi egységet állítanak ki egyetemistákból, elsőévesek is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. november. 20. 07:30","title":"EV-kiszámoló: ennyit jelent az elektromos autó a cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado alapítója.","shortLead":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado...","id":"20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62fc80f-a7a8-4544-9f79-090ceb7cf21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","timestamp":"2020. november. 19. 08:03","title":"Egyszerűen elfogyott a pénz a népszerű mobilboltnál – megszólalt a Turbado alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]