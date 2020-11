Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","shortLead":"A légitársaság részvényeinek szárnyalásához a szakértők szerint az is hozzátesz, hogy rengeteg tartalékkal rendelkezik.","id":"20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24710ae-68b1-4ebc-978a-201d19725f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_vakcina_reszveny_wizz_air","timestamp":"2020. november. 24. 16:39","title":"A vakcinahírek a járvány előtti szintre emelték a Wizz Air részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","shortLead":"A parkolóhelyek közötti szigetekbe 18 facsemetét és 560 cserjét ültettek.","id":"20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5beba59f-be58-4028-aacc-59f8425ac13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8380d-397f-46b6-8da8-7539e5e5516f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Atadtak_a_megujul_PR_parkolot_az_Akademia_Park_mellett","timestamp":"2020. november. 24. 20:43","title":"Átadták a megújul P+R parkolót a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d0e1e8-c029-49d6-9be5-6e86a0e5c02c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. november. 24. 09:31","title":"Koronavírus: 117 halott, 3929 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek szerint a szervezettséggel nincs gond, a tájékoztatással viszont igen. ","shortLead":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek...","id":"20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5dc7ac-6bc5-4d08-959e-52af65eceedb","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 18:53","title":"Elindult a pedagógusok tesztelése, már találtak fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös hölgyek? A Duma Aktuál mindkét esetet megvizsgálta. ","shortLead":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös...","id":"20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d4592-b7b5-4fa6-b5a8-739ba8746580","keywords":null,"link":"/360/20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","timestamp":"2020. november. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: A honvédségi stewardess ordítva mutatja meg a helyed a gépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely Vidnyánszky Attila egyik legközelebbi emberének, Szabó Lászlónak, a Magyar Teátrumi Társaság titkárának a résztulajdonában van. ","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely...","id":"20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf79498-7099-4de3-95ac-241a51917e59","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","timestamp":"2020. november. 25. 13:30","title":"Vidnyánszky embere is gyanúba került a POSZT-pénzek lenyúlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]