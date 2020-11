Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában alkalmazott rendszert, amelyben az utazás megkezdése előtt QR-kódokkal azonosítják magukat az állampolgárok.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában...","id":"20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9d72f6-6a5e-4859-9320-bdca08ff9e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","timestamp":"2020. november. 25. 08:03","title":"Kína szerint mindenhol be kellene vezetni a QR-kódos személyellenőrzést, hogy újra lehessen utazgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar beszélni.","shortLead":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar...","id":"20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f296b0-0f86-4e1d-81cc-4db1bdf4d3c4","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","timestamp":"2020. november. 25. 09:07","title":"Donald Trump utoljára kegyelmezett meg két pulykának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják alkalmazni a vétójogot az uniós költségvetési vitában. ","shortLead":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják...","id":"20201126_Lengyel_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0e9344-2bdc-4971-997c-87ddd9baa08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Lengyel_magyar","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Az Európai Unió szétesését vizionálta Budapesten a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ec5e22-8237-4aed-9ad0-772df8e7af18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A város önkormányzata átvilágította a Pécsi Országos Színházi Találkozó elszámolásait, kiderült, a szervezők két év alatt több tízmillió forinttal károsíthatták meg a rendezvényt szervező, részben önkormányzati tulajdonú céget. Feljelentik őket.","shortLead":"A város önkormányzata átvilágította a Pécsi Országos Színházi Találkozó elszámolásait, kiderült, a szervezők két év...","id":"20201125_Pecsi_onkormanyzat_Tobb_tizmillio_kozpenzt_nyultak_le_a_POSZT_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ec5e22-8237-4aed-9ad0-772df8e7af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0eb213-9503-431d-96d7-20f5b763e5be","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Pecsi_onkormanyzat_Tobb_tizmillio_kozpenzt_nyultak_le_a_POSZT_szervezoi","timestamp":"2020. november. 25. 08:25","title":"Pécsi önkormányzat: Egyszerű trükkel több tízmillió közpénzt nyúltak le a POSZT szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak adott.","shortLead":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak...","id":"20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5e597-e899-4dd9-b427-0335ecb00193","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","timestamp":"2020. november. 26. 18:09","title":"Offenzívát indított az etióp hadsereg Tigré fővárosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]