Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési kísérlet.","shortLead":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési...","id":"20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a5a6a-5299-4542-852c-8ddc1de5bb86","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Máris több kisfilm készült Szájer meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","shortLead":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","id":"20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb5344-6adb-421c-ac08-a67c51d967c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","timestamp":"2020. december. 05. 10:08","title":"Rendszeresen nem fizetett egy autós a benzinkúton - 650 ezer forint a számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A Naprendszer keletkezése körüli időből származó, 4,6 milliárd éves talajmintákkal szombaton visszatér a Földre a Hajabusza-2 japán űrszonda űrkapszulája - közölte a Jaxa japán űrügynökség.","shortLead":"A Naprendszer keletkezése körüli időből származó, 4,6 milliárd éves talajmintákkal szombaton visszatér a Földre...","id":"20201205_Tobb_milliard_eves_talajminta_erkezik_egy_urkapszulaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37861c19-0a2c-4830-bb8e-de99be57e965","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201205_Tobb_milliard_eves_talajminta_erkezik_egy_urkapszulaban","timestamp":"2020. december. 05. 13:13","title":"Több milliárd éves talajminta érkezik egy űrkapszulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","shortLead":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","id":"20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03943e43-5a6a-4415-8774-7487a492a598","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","timestamp":"2020. december. 04. 11:48","title":"Szemben hajtott egy autós a forgalommal – de most egy versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","shortLead":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","id":"20201204_jarvany_koronavirus_europai_beruhazasi_bank_magyar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bc568-219a-4f99-9319-278e63cf684b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_jarvany_koronavirus_europai_beruhazasi_bank_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 04. 16:17","title":"Az EU bankja 58 milliárd forinttal segíti a magyar egészségügyet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]