[{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha mégis, a kabinetnek a magyar RMDSZ is része lehet. Hosszú idő után újra bekerült egy látványosan magyarozó párt is, amelyen keresztül nagyobb szerepet kaphat az ortodox egyház nyugatellenes része is.","shortLead":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha...","id":"20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcdb0b4-f31e-4dac-82b8-27cee7086b37","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","timestamp":"2020. december. 07. 17:20","title":"A nyílt magyarellenesség csak kapudrog lehet az új román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d692857b-d6e2-4744-99e6-7436d6ffd42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új technológia gondoskodik róla, hogy kevésbé legyen lelkiismeret-furdalásunk, ha megjön a kedvünk a nassoláshoz. ","shortLead":"Egy új technológia gondoskodik róla, hogy kevésbé legyen lelkiismeret-furdalásunk, ha megjön a kedvünk a nassoláshoz. ","id":"20201207_Feltalaltak_a_kornyezetkimelo_sort_es_sorkorcsolyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d692857b-d6e2-4744-99e6-7436d6ffd42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cee6de-ee30-4dba-81e3-95ac362bea74","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Feltalaltak_a_kornyezetkimelo_sort_es_sorkorcsolyat","timestamp":"2020. december. 07. 10:34","title":"Feltalálták a környezetkímélő sört és sörkorcsolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók. Egyre több a bizonyíték arra, hogy nem csupán az amerikai foci, a rögbi vagy más, durva ütközésekkel járó sport művelői vannak kitéve agyi sérüléseknek – és ennek következtében későbbi demenciának –, hanem a futballisták is.","shortLead":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók...","id":"202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7befc184-b682-49f1-991e-22ff45e71744","keywords":null,"link":"/360/202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Már húsz fejelés után látható elváltozások vannak a focisták agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most egyértelmű, hogy az idén egészen más az adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan azt megszokhattuk.","shortLead":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most...","id":"202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770418-1258-4fbe-ab05-da58beaaa4d3","keywords":null,"link":"/360/202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","timestamp":"2020. december. 06. 16:00","title":"Már az is ajándék, ha valami kicsi megmarad a karácsonyi ünnepből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal vissza lehessen követni, hogy ki volt.","shortLead":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal...","id":"20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ee9ab-c1e5-41f1-814b-a941495dba38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","timestamp":"2020. december. 07. 08:03","title":"Egy új módszerrel bemérnék, ki torrentezik, ki lopja a filmeket és sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten sajnos rekordot döntött, hogy hány halálos áldozatot szedett a vírus Németországban, ezért legalább január 10-ig érvényben maradnak a korlátozások. ","shortLead":"A héten sajnos rekordot döntött, hogy hány halálos áldozatot szedett a vírus Németországban, ezért legalább január...","id":"20201206_Nemetorszagban_255en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_elmult_24_ora_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6ecd7-132c-4db4-a9a3-6aedea489646","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Nemetorszagban_255en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_elmult_24_ora_alatt","timestamp":"2020. december. 06. 12:47","title":"Németországban 255-en haltak meg a koronavírus miatt az elmúlt 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]