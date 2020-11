A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Megfertőződött a koronavírussal és emiatt kórházi ellátásra szorul Aradszki András, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának tagja, az Országgyűlés jegyzője – írta közleményében a KDNP.

Aradszki 64 éves, korábban Érd alpolgármestere is volt, 2014 júniusától 2018-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai államtitkári pozícióját töltötte be.

Aradszki előtt több politikus is megfertőződött már, legutóbb Szijjártó Péter külügyminiszter produkált negatív tesztet, 17 nap betegség után. A miniszterek közül Varga Judit kapta el a fertőzést, aki szintén kigyógyult. Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár csak karanténba került, de negatív lett a tesztje, miután egy őszi rendezvényen találkozott az akkor koronavírusos Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával. Trócsányi László EP-képviselő és Tuzson Bence államtitkár is elkapta a fertőzést még korábban. November elején Hoppál Péter miniszteri biztos is elkapta a fertőzést, november 14-én jött ki a karanténból.

Több kormánypárti és ellenzéki polgármester is megfertőződött, a fideszes Borbély Lénárd és a józsefvárosi ellenzéki polgármester, Pikó András néhány napra kórházba is került.

A fertőzés miatt november 5-én elhunyt Szőcs Géza korábbi államtitkár, miniszterelnöki megbízott.