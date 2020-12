Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo & the Illegals. Több mint egy évvel később pótolják az elmaradt koncertet.","shortLead":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo &...","id":"20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687a857-6597-4583-9d4f-4c558dabe711","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","timestamp":"2020. december. 08. 10:39","title":"Nyáron pótolja elmaradt budapesti Pantera-koncertjét Phil Anselmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","shortLead":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","id":"20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d4b0e-37b3-4f70-b4e9-f766a772337e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","timestamp":"2020. december. 07. 15:45","title":"Teljes védőfelszerelésben rendeztek egy esküvőt Indiában, koronavírusos menyasszonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","shortLead":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","id":"20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d7c63-31b4-48a6-a037-6a6a09fc7b3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","timestamp":"2020. december. 07. 12:18","title":"Továbbra is a Coca-Cola, a Pepsi és a Nestlé termékeit dobáljuk el a leginkább ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online esemény ingyenes.



","shortLead":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online...","id":"20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc42b42-864f-4ff6-a04c-4a9cc870ca07","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","timestamp":"2020. december. 08. 09:11","title":"Nyílt napok nélkül kell középiskolát választani – van azért ebben is segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett a pontos mérési módszertanban – így viszont magasabb érték jött ki, mint korábban.","shortLead":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett...","id":"20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1205101-6fe7-44e8-b49c-987b495b5cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","timestamp":"2020. december. 08. 11:39","title":"86 centivel magasabb a Mount Everest, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz könnyű.","shortLead":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz...","id":"20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8222b9e-7fdf-41e4-bf47-27d22cc4a6a4","keywords":null,"link":"/sport/20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","timestamp":"2020. december. 07. 18:23","title":"Angliával és Lengyelországgal játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki...","id":"20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0503400d-77f1-4338-847b-0d95d5bd44e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","timestamp":"2020. december. 08. 21:15","title":"Orbán Varsóban: nagy esélyünk van a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]