[{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz, mert az súlyosan veszélyeztetheti az epilepsziában szenvedőket – és azokat is, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget.","shortLead":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz...","id":"20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17da550b-bb9b-4d43-b61c-092d33cf97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 08. 18:03","title":"Vészfrissítés kell a Cyberpunk 2077-hez, epilepsziát okozhat a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","shortLead":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","id":"20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b318f1-a8b3-400c-b5f0-0fe075535c25","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","timestamp":"2020. december. 09. 08:30","title":"Mi legyen az antiszemita alkotásokkal, ha azok több száz évesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","shortLead":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","id":"20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109d6f6-43df-4458-b667-2925fbacdf27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","timestamp":"2020. december. 08. 19:15","title":"Jobbak és olcsóbbak is a folyékony öko mosószerek a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","shortLead":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","id":"20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47885db8-e369-4b87-b86c-44981973c054","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","timestamp":"2020. december. 09. 08:50","title":"Két időpontot is lekötöttek jövőre a Fishing on Orfű szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]