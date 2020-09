Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","shortLead":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","id":"20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f84924-b714-46ed-be46-a6851d8fe50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:17","title":"Tűző napon parkoló autóból kellett kimenteni egy 14 éves lányt Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","shortLead":"Másfél százalékkal nőnek visszamenőleg a nyugdíjak – számolható ki az inflációs adatokból.","id":"20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e30d84f-34ee-4cf6-a618-b49c497d5175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Visszamenoleges_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:25","title":"Visszamenőleges nyugdíjemelés következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kibújna a francia kormány az uniós környezetvédelmi szigor alól.","shortLead":"Kibújna a francia kormány az uniós környezetvédelmi szigor alól.","id":"20200909_Franciaorszag_mehek_mergezo_rovarirto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a030a9-b780-4f62-b6f6-1de0be5e5ec3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_Franciaorszag_mehek_mergezo_rovarirto","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:28","title":"Még többen használhatnák Franciaországban a méheket mérgező rovarirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","shortLead":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","id":"20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c4f17-6722-4f7a-8198-6cbe6e1c6c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:45","title":"A világ egyik legjobb harcjárművéből kap 218 darabot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek a hátterében, az még a tudósok előtt sem ismert.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az elhízottak valamiért érzékenyebbnek tűnnek a koronavírusra. De hogy pontosan mi áll ennek...","id":"20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4696882e-bde6-4b60-8f5b-8c0c86de662d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_covid_19_koronavirus_fertozes_fertozott_tulsuly_testtomeg_elhizas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:03","title":"Nagyobb valószínűséggel kerül kórházba az olyan koronavírus-fertőzött, aki túlsúlyos is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3c40a7-017e-4a37-b3ed-9cc6baf538f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a piros-fehér csíkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűlnek az adományok, ám ez a pénz csak az induláshoz lesz elég Munk Veronika, a távozó indexesek új lapjának alapítója és leendő főszerkesztője szerint.","shortLead":"Gyűlnek az adományok, ám ez a pénz csak az induláshoz lesz elég Munk Veronika, a távozó indexesek új lapjának alapítója...","id":"20200908_munk_veronika_telex_indulas_atv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217390df-634a-4d3b-8d36-5e69b2528e19","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_munk_veronika_telex_indulas_atv","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:52","title":"Egy-két héten belül elindulhat a Telex, a távozó indexesek új lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]