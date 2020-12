Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","id":"20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b5d1f-e031-48b4-9565-cef7a410557a","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","timestamp":"2020. december. 03. 18:20","title":"Felmentették a nőt, akiről azt hitték, hogy 28 évig tartotta fogva a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt elnök az amerikaiak bizalmát erősítené a vakcinákban.","shortLead":"A volt elnök az amerikaiak bizalmát erősítené a vakcinákban.","id":"20201204_Filmre_vehetik_ahogy_Barack_Obama_megkapja_a_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b96222-c525-4faf-a22f-0591629f7893","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Filmre_vehetik_ahogy_Barack_Obama_megkapja_a_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 04. 09:45","title":"Filmre vehetik, ahogy Barack Obama megkapja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kazahsztán saját vakcinát is fejleszt, már a harmadik fázisnál tartanak. ","shortLead":"Kazahsztán saját vakcinát is fejleszt, már a harmadik fázisnál tartanak. ","id":"20201204_kazahsztan_orosz_vakcina_gyartas_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9e886-8530-4864-928e-706e6f46b997","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_kazahsztan_orosz_vakcina_gyartas_oltas","timestamp":"2020. december. 04. 13:36","title":"Kazahsztán elkezdi az orosz vakcina gyártását, jövőre tömegesen oltanak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","shortLead":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","id":"20201203_Koronavirus_Kisvarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2b0221-cfc4-46d2-9223-06ecfdb60e8d","keywords":null,"link":"/sport/20201203_Koronavirus_Kisvarda","timestamp":"2020. december. 03. 17:57","title":"Több játékos és szinte az egész edzői stáb koronavírusos a kisvárdai focicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c713-4fb1-4a9a-b183-875af87f4291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df0ba9-b886-4a25-b2f9-47aeb1753187","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Marabu_Feknyuz_Szajer_2","timestamp":"2020. december. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak a városok lakosságán.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak...","id":"20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f343309-311c-454d-b325-78957ee13f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","timestamp":"2020. december. 02. 19:51","title":"Kósa: Nem támogatja a kormány az iparűzési adó eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság hazai képviselete. Az is kiderült: jövőre sok film már a mozipremier napjától elérhető lesz.","shortLead":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság...","id":"20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a388c2-ec6d-41e8-9e1e-398a63723927","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","timestamp":"2020. december. 03. 19:56","title":"2021-ben nálunk is indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos viszonyában, Podgorica ugyanis váratlanul kiutasította Szerbia nagykövetét. Belgrád meglepő választ adott, s a vitában szerepet kapott Magyarország is.","shortLead":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos...","id":"202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5fe75-2ecb-4c11-939c-b016b6d70ce4","keywords":null,"link":"/360/202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","timestamp":"2020. december. 03. 17:00","title":"Magyarország is belekeveredett Szerbia és Montenegró legújabb párbajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]