Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos betegeket ellátó orvos.","shortLead":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos...","id":"20201208_koronavirus_korhaz_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20227f06-084a-47d1-9cad-622ebda10af9","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_korhaz_betegek","timestamp":"2020. december. 08. 19:05","title":"Fontos tanácsokat kaptak azok, akik koronavírusosak, de nem kerültek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban, hogy a zöldfelületek kezelve vannak, hogy este égnek a lámpák az utcákon –, az ebben a helyzetben már nem magától értetődő – közölte a főpolgármester. Az Önkormányzatok Szövetsége egyeztetni próbál a megszorításokat erőltető iparkamarával.","shortLead":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban...","id":"20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff5a81-bd28-4f66-a86f-49e133a24732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","timestamp":"2020. december. 09. 14:47","title":"Karácsony: A járvány és a kormány kilenc évvel küldik vissza az időben Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. december. 09. 07:30","title":"Így üljön a wc-n, hogy ne legyen baj belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett a forgalomban.","shortLead":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett...","id":"20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06154bd1-86e4-4cdb-a0a5-6b3d1536fc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","timestamp":"2020. december. 10. 04:37","title":"Őrült kamionos miatt kellett bocsánatot kérnie a munkaadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","shortLead":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","id":"20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c854b27-589f-47ef-a75d-d84a84933ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","timestamp":"2020. december. 08. 14:14","title":"A magyarok harmada nem vesz semmit karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három üzlet büntetését is enyhítette a rendőrség.","shortLead":"Három üzlet büntetését is enyhítette a rendőrség.","id":"20201208_rendorseg_nagyatad_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8175d6a-4583-4615-8e38-820359baaeee","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_rendorseg_nagyatad_idosav","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Megenyhült a rendőrök szíve a járványszabályok megsértése miatt bezárt boltokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank, amiért 2015-ben, Orbán és Simicska összeveszése után személyes adatok felhasználásával támadott egy, a Magyar Nemzetnél dolgozó újságírót.","shortLead":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank...","id":"20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b750b-8c17-49e7-8009-19d8a25343b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","timestamp":"2020. december. 09. 17:13","title":"A jegybank elnézést kér, amiért a G-nap után kiteregette egy újságíró pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket is kap.","shortLead":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket...","id":"20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5added-c79e-4ff4-a39c-3d29b432ead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","timestamp":"2020. december. 08. 09:03","title":"10 millió forintos szerződést kapott egy 8 éves videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]