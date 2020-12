Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","shortLead":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","id":"20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee0ad0-0e4c-4b3c-9103-e114f83b7442","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Joe Biden és Kamala Harris lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja, hogy a szervezetek hogyan gyorsították fel a digitális átalakulásukat a nem mindennapi bizonytalanság közepette. A jelentés szerint a digitális átalakulás főbb akadályai az adatvédelmi és kiberbiztonsági problémák, a korlátozott erőforrások, illetve, hogy az adatokból nem könnyű a megfelelő információt kinyerni","shortLead":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja...","id":"20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a55fac-ac85-4894-9a73-200516fb70f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 11. 07:03","title":"Dell: A jövő most már tényleg elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár Péter. A homoszexualitását nyíltan vállaló politikus Bihari Ádámnak elárulja, hogy szeretne-e családot, és azt is, hogy miért nem ért egyet a melegmozgalmakkal. Emellett szóba került a közös lista és a miniszterelnök-jelöltek kérdése is. ","shortLead":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár...","id":"20201211_Ungar_Peter_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0384a5-fcce-48a1-92f7-c4ba14e3389b","keywords":null,"link":"/360/20201211_Ungar_Peter_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:00","title":"Ungár Péter: Ne csináljunk buziügyet a Szájer-botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","shortLead":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","id":"20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b5dbdc-7596-4804-8055-083897970a31","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","timestamp":"2020. december. 10. 20:44","title":"Iskolai szünetben késelte meg osztálytársát egy tatabányai diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","shortLead":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","id":"20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2eb641-642e-4fbf-8498-6ecaea2f2720","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","timestamp":"2020. december. 12. 17:30","title":"Erekciós problémák? Erre is van már app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más kérdés, hogy miképp űzik a színházon kívüli politikát a kortársaink – véli a rendező.","shortLead":"Más kérdés, hogy miképp űzik a színházon kívüli politikát a kortársaink – véli a rendező.","id":"20201211_Bodolay_Geza_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f83ef-dd6c-4445-a793-d7bd4307776c","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Bodolay_Geza_SZFE","timestamp":"2020. december. 11. 10:16","title":"Bodolay Géza SZFE-intézetvezető: Szeretem, hogy a színház politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan kerülhet egy magyar termelő a világpiacra és a több millió forintot megmozgató borárverésekre? Folyékony Arany, harmadik rész. ","shortLead":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan...","id":"20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c458710-8c77-4942-9522-67435ab71fbd","keywords":null,"link":"/360/20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 12. 19:00","title":"Doku360: A minőség tőlünk függ, kezdve azzal, hogy köszönünk-e a szomszédnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","shortLead":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","id":"20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eeada4-a2f8-410c-b41d-e8e0309eb86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","timestamp":"2020. december. 12. 12:58","title":"Hadihajókkal védik a brit halakat a franciák elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]