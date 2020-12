Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","shortLead":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","id":"20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fdebb2-5ce0-46a6-933f-0e79f19dcfb8","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","timestamp":"2020. december. 13. 21:42","title":"Új tantervet készített az SZFE vezetése, februárban „pótolhatnak” a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű motorját. Budapesten autóztunk a 460 kilométeres hatótávval kecsegtető újdonsággal.","shortLead":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű...","id":"20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7546441-af6f-42f1-b670-f8ff3434589e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. december. 13. 17:00","title":"Feszültségkeltés Budapesten: kipróbáltuk az első kínai elektromos BMW-t, az iX3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","shortLead":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","id":"20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9189d-65e0-4810-aaa2-fbb799437cd7","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. december. 13. 17:09","title":"Mikulás az intenzíven – vajon ez már sok lesz a gyerekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056df889-c76f-4980-bfb2-8722ad4d7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 13. 09:12","title":"Újabb 181 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","shortLead":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","id":"20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c196c4-6e32-4840-b087-8f28f7657add","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","timestamp":"2020. december. 12. 14:40","title":"Vasárnap este hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","shortLead":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","id":"20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bd896-510a-43b4-be65-84066735aaec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 13. 14:54","title":"Szlávik: Magyarországon is legalább négy-ötféle vakcina áll majd rendelkezésre a közeljövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]