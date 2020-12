Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","shortLead":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","id":"20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0a8ef2-1c06-49c5-9f8c-046afdc93833","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","timestamp":"2020. december. 15. 14:51","title":"Meghan Markle instant zabtejet készítő cégbe fektetett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","shortLead":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","id":"20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffd6b0-8f91-4b7d-9e29-8d6925471e44","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","timestamp":"2020. december. 14. 12:32","title":"Robbie Williams erről a nyomorult 2020-ról énekel, Boris Johnsont is kifigurázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2c291-521e-4dc1-bd4b-156c1af223d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudják, ki lehetett az a férfi, akire novemberben, Baján találtak rá.\r

","shortLead":"Nem tudják, ki lehetett az a férfi, akire novemberben, Baján találtak rá.\r

","id":"20201215_ismeretlen_holttest_azonositas_rendorseg_baja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2c291-521e-4dc1-bd4b-156c1af223d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf33b6fc-005c-4f55-8046-e7441c2010b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ismeretlen_holttest_azonositas_rendorseg_baja","timestamp":"2020. december. 15. 11:57","title":"Ruhái alapján próbálják megtudni, ki lehetett a Petőfi-szigeten talált elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán gyűjtésében fantasztikus képi lelemények tűnnek fel a vidéki online sajtóból. ","shortLead":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán...","id":"20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e159cf-eebb-41c8-a16e-803fd99ef11d","keywords":null,"link":"/360/20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","timestamp":"2020. december. 14. 15:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a képszerkesztő csinál Twin Peakst a vidéki bűnügyekből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","shortLead":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","id":"20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b203c2-8458-4adf-8980-cd3a03268ee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","timestamp":"2020. december. 14. 10:33","title":"Nagyot ugrott a sugárzási szint egy finn atomerőműben, lezárták az üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","id":"20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f49e24-c466-45b5-9a88-f6d06fe54c06","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 14. 20:57","title":"Gyurcsány Ferenc felhívta Szájer Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]