Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","shortLead":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","id":"20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec2a743-5e62-492e-b6e9-56398248f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","timestamp":"2020. december. 16. 11:19","title":"Átadta Orbán a közel-keleti keresztényeknek a Kádár-villa kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","shortLead":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","id":"20201217_eu_inflacio_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef70-6c1c-4cd5-94fe-ad0bc297dd03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_eu_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. december. 17. 12:36","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","shortLead":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","id":"20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39c51-6410-49e0-bf24-78f888e5e377","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","timestamp":"2020. december. 16. 10:08","title":"Egy 25 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","shortLead":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","id":"20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e6d7b-8c9b-422b-a4e5-2a902a1add19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","timestamp":"2020. december. 15. 22:16","title":"Halálra gázoltak egy 44 éves nőt Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt keretből a Budai Várnegyed felújítására megy a legtöbb pénz, a lakástámogatásokra és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokra szánt összegből a sportegyesületeket segítik.","shortLead":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt...","id":"20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bb3b65-8ac4-45e3-957c-5e5034097843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. december. 17. 09:11","title":"A sportegyesületeket segíti a kormány a lakástámogatásra szánt pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb rendeletek jelentek meg a Magyar Közlönyben, szerdától már érvényesek.","shortLead":"Újabb rendeletek jelentek meg a Magyar Közlönyben, szerdától már érvényesek.","id":"20201216_maszk_tomegkozlekedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7469bc58-cb0c-4593-9a33-31395579b28c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_maszk_tomegkozlekedes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:56","title":"Nem kötelesek maszkot viselni a buszsofőrök, ingyen utazhatnak a szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság megsértéséért kiszabandó szankciókat csak később vethesse be az unió. Brüsszel viszont mindent elkövet, hogy ez a később minél hamarabb legyen, és nem a jogállamiság számonkérése az egyetlen fegyvere. ","shortLead":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság...","id":"20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f01b86c-f47b-4a6f-aeaf-058f882b70da","keywords":null,"link":"/360/20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","timestamp":"2020. december. 16. 17:00","title":"Ha gyengébb Európát akart, Orbán győzelme jelentős vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","shortLead":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","id":"20201216_london_anglia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d9f26-1cc6-4eee-bc88-d97d56195324","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_london_anglia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:09","title":"Londonban és környékén a legmagasabb készenléti szint lépett életbe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]