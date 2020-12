Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének eddigi legnagyszabásúbb kiadványával jelentkezik. A 2018-ban megjelent ötödik nagylemez, az Eltűnt idő után most 15 korábbi dal kapott új hangszerelést olyan közreműködőkkel, mint iamyank, Csernovszky Márk zongoraművész, a Soharóza kórus és a Heureka Pop Orchestra kamarazenekar. ","shortLead":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének...","id":"20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e4f9f-e23b-45b4-8576-ae683bfe4801","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","timestamp":"2020. december. 18. 11:45","title":"Premier: \"Menedék egy elcseszett évben\" - itt az Esti Kornél új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen az alkotmányellenes döntést már rég végrehajtották.","shortLead":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen...","id":"20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a794b7-dee1-4af0-a9f8-c1dfaa94451d","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. december. 17. 20:33","title":"Alkotmányellenes egy páréves kormányhatározat néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök lefoglalása miatt is.","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök...","id":"20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806a9fe9-f7db-497f-b8e2-b79ebbee7b36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:18","title":"24.hu: Gődény György mindhárom panaszát elutasította az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb95e1ea-1ba2-4fbe-934b-ca9ba14336d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a Mercedes-AMG GLS 63-at eddig esetleg túl gyengének találták. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a Mercedes-AMG GLS 63-at eddig esetleg túl gyengének találták. ","id":"20201218_920_loeros_lett_a_mercedes_legnagyobb_luxusterepjaroja_amg_gls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb95e1ea-1ba2-4fbe-934b-ca9ba14336d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd761a-7937-4c98-8888-88d158e77cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_920_loeros_lett_a_mercedes_legnagyobb_luxusterepjaroja_amg_gls","timestamp":"2020. december. 18. 13:05","title":"920 lóerős lett a Mercedes legnagyobb luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","shortLead":"Az EU eddig üzleti titokként kezelte az árakat, egy belga kormánytag véletlenül kitette a Twitterre.","id":"20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac249566-6d3d-4d1c-a33f-6d2154d3b9ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Veletlenul_kiderultek_a_vakcinak_arai","timestamp":"2020. december. 18. 12:57","title":"Véletlenül kiderültek a vakcinák árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is szerepel a Nature brit tudományos folyóirat szerkesztői által összeállított tízes listán, amely a tudomány területén idén elért kulcsfontosságú eredményeket és azokat az embereket nevezi meg, akik főszerepet játszottak ezen mérföldkőnek számító kutatásokban.","shortLead":"A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is...","id":"20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c42340-5682-456c-b7a6-b4eb1be98cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf916e0-7a3a-45fb-9ca1-f0303cd4b001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nature_10_legfontosabb_tudosok_2020","timestamp":"2020. december. 18. 07:03","title":"Nature: Ennek a 10 embernek köszönhetjük, hogy 2020-ban nagyot ment a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","shortLead":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","id":"20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ae1564-d15a-4ff0-b7b2-bc0a069941f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","timestamp":"2020. december. 18. 21:30","title":"Boldog István reméli, hogy az Alaptörvény módosítása azt is jelenti, hogy nem lehet úgy Pride-ot tartani, ahogy eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]