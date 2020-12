Egy ilyen méretű világjárvány nem ér véget a védőoltással - mondta a 24.hu-nak Prinz Gyula infektológus, a Magyar Orvosi Kamara szakértője. Szerinte akkor lesz kézben tarva a járvány, ha a lakosság 60-70 százaléka "ellenanyaggal" rendelkezik (ez vagy oltást vagy a fertőzésen átesést jelenti - a szerk), ám ettől maga a vírus még nem tűnik el.

"A vakcina nem teljes megváltást jelent", viszont vissza lehet térni a normálisabb élethez és csökken az egészségügy terhelése. A szakértő szerint

Egy jól működő, biztonságos vakcinával sem dobhatjuk el a maszkot.

Szerinte a "kívánatos oltási sorrend", ha először az egészségügyben dolgozókat oltják be (ezt már be is jelentette Orbán Viktor miniszterelnök), majd jönnek a szociális otthonban élők és dolgozók. Utánuk jöhetnek a 65 év feletti, rizikófaktorral rendelkező idősek. Egyetért azzal, hogy a rendőröket, szemétszállítókat is előre kell venni, aki viszont már átesett a fertőzésen, a sor végére kerülhetne.

Ő biztos abban, hogy

abban az oltásban, amire a gyógyszerfelügyeleti hatóságok rányomják a pecsétet, akár Európában, akár az Egyesült Államokban, vakon meg lehet bízni.

Az oltóanyagok az intenzív tempó ellenére biztonságosak lesznek, de tömeges használat után itt is jelentkezhetnek nem várt mellékhatások - mondja a szakember, aki szerint megnyugtató, hogy az engedélyezés után a gyártók és a hatóságok is folyamatosan nyomon követik majd a vakcina működését.

Arról is beszélt,

nem az átlagembereknek kellene választaniuk a vakcinák közül, hanem az orvosaiknak, mert ők tudják, hogy kinek melyik a javasolt.

(A kormány azt ígérte, lehet majd választani az oltások között, majd az országos tiszti főorvos ennek az ellenkezőjét mondta. A Koronavírus Sajtóközpont viszont utóbb cáfolva Müllert - és álhírezéssel vádolva mindenkit, aki helyesen írta le Müller szavait - közölte, ha több vakcina lesz, az emberek választhatnak.)

Prinz szerint mire itthon elkezdődhet a tömeges oltás, addigra több információ lesz arról, hogy a csökkent védekezőképességű embereknél hogyan viselkedik egy oltóanyag. Ő azt saccolja, nyáron vagy ősszel már nemcsak a veszélyeztetettek, hanem a fiatalok oltása is megvalósulhat.

Addig viszont ha alacsony átfertőzöttség mellett, vakcina nélkül lazít a kormány a szabályokon, intenzív harmadik hullám jöhet.