[{"available":true,"c_guid":"f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be a parlamentbe. Nem most először tett ilyen bejelentést.","shortLead":"A 2012 és 2015 közötti román miniszterelnök bejelentette, hogy távozik a politikából, miután a pártja nem jutott be...","id":"20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60884fd-969e-42d2-9216-1fc232a2c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94887b7-4a63-47f9-bccf-e4e9bebcbbe6","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Victor_Ponta_visszavonul_romania_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 06:50","title":"Visszavonul a politikától Victor Ponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja a két részeg férfit.","shortLead":"Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja a két részeg férfit.","id":"20201207_Videon_kozteruletfelugyelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc152a3-a9aa-401f-a0f0-1e80d08fb2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Videon_kozteruletfelugyelo","timestamp":"2020. december. 07. 08:59","title":"Videón, ahogy veréssel fenyegetik az intézkedő közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük bejelentette, hogy inkább egyáltalán nem forgalmaz Cadillac-et, minthogy elektromos modelljét árusítsa.","shortLead":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük...","id":"20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a23ba-cab8-4689-898d-9d0caf68d21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","timestamp":"2020. december. 08. 14:28","title":"Inkább lemond a Cadillac márkáról sok kereskedő, minthogy árulja a cég villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két gondozónak szintén pozitív lett a tesztje. ","shortLead":"Két gondozónak szintén pozitív lett a tesztje. ","id":"20201208_Koronavirus_oroszlan_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54473908-363c-4b16-a36a-0f7f19b1d0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Koronavirus_oroszlan_Spanyolorszag","timestamp":"2020. december. 08. 15:42","title":"Koronavírusos lett négy oroszlán a barcelonai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült rajongója, miután dedikáltatta a pár héttel azelőtt megjelent albumát, agyonlőtte a zenészt. Bár Lennon harcos politikus alkat volt, semmi alapja azoknak az összeesküvés-elméleteknek, hogy az FBI vagy a CIA keze lett volna a dologban. Magyarország egyik legnagyobb Beatles-rajongójával beszélgettünk a balhés srácból békeharcossá vált Lennonról, és arról, miért nem baj, hogy soha nem állt össze újra a Beatles.



","shortLead":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült...","id":"20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e06cc9a-0756-4487-a84b-036dcda81279","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","timestamp":"2020. december. 08. 18:00","title":"Negyven éve hangzott el a gyilkos szájából: „Épp most lőttem le John Lennont\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos üzleteteket, a mobilfizetést és a hulladékgazdálkodást koncesszióba adja kedvezményezettjeinek.","shortLead":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos...","id":"202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06d070-271e-42d0-b9a9-4bd74b804290","keywords":null,"link":"/360/202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","timestamp":"2020. december. 07. 07:00","title":"Belenyúl és lenyúl: két ágazatot kapnak karácsonyra a kormány kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma Ausztriában, amelyet november közepéig hűen követett a magyar járványkezelés. Ennek mostantól vége: Orbán Viktor bejelentése után egyértelmű, elengedtük az osztrák mintát. Ezzel viszont az ünnepi időszakban hatalmas rizikót vállalhat a magyar kormány. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma...","id":"20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba69ca6-c17d-4e78-89fc-2a1ebdb617e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","timestamp":"2020. december. 08. 06:15","title":"A kormány éppen akkor engedte el az osztrák laboratóriumot, amikor kiderült róla, hogy sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi kérvényezéshez a támogató dokumentumokat. A Szülői Hang szerint a kormányzat magára hagyta a szülőket: semmilyen érdemi segítséget nem nyújtott abban, hogy személyre szabott, érdemi pedagógiai támogatást kapjanak a döntéshez. ","shortLead":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi...","id":"20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31552478-719a-4d45-a751-27854ced5fcb","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","timestamp":"2020. december. 07. 09:16","title":"Nehéz helyzetben a szülők: alig van már idő az iskolaérettségi kérvények beszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]