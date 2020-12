Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Citizen Lab kiberbiztonsági kutatói szerint a hackerek a Pegasus nevű kémprogrammal egy olyan biztonsági rést használtak ki az iPhone-okon, amelyet korábban senki sem ismert.","shortLead":"A Citizen Lab kiberbiztonsági kutatói szerint a hackerek a Pegasus nevű kémprogrammal egy olyan biztonsági rést...","id":"20201221_al_jazeera_hackeles_kibertamagas_kismet_nso_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858938e-abe8-442c-af75-b2246ac36fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_al_jazeera_hackeles_kibertamagas_kismet_nso_group","timestamp":"2020. december. 21. 18:03","title":"36 újságíró iPhone-ját törték fel, hogy kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz ezer és egy szállal kapcsolódó Instagram képmegosztóra is hatással volt. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz...","id":"20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ed22ae-f83c-4035-9bd5-d16b99ea79e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","timestamp":"2020. december. 21. 08:33","title":"Egy Facebook-hiba miatt zárt fiókok mögé is be lehetett lesni az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független alapkezelő döntsön. Ha ebbe nem egyezik bele a kormány, egy fillér sem érkezik. ","shortLead":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független...","id":"20201221_Norveg_Alap_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f64ff-e1af-4a7d-87b3-2da81a1e1786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Norveg_Alap_megallapodas","timestamp":"2020. december. 21. 13:35","title":"Megállapodott a kormány: az utolsó pillanatban mégis jöhetnek a Norvég Alap pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400 milliárd dolláros költségvetési keretről.","shortLead":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400...","id":"20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98047d-8a5b-4aaf-9190-8ab77aaf7da5","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","timestamp":"2020. december. 21. 07:02","title":"900 milliárd dolláros segélycsomagról állapodott meg az amerikai kongresszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók közé. ","shortLead":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók...","id":"20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420b8d5b-8fae-4486-a69b-b63c1c7111e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","timestamp":"2020. december. 20. 16:28","title":"Elszabadult vontató tört össze két kocsit az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]