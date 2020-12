Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új erőre kapott a harc.","shortLead":"Új erőre kapott a harc.","id":"20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5125ff30-63b7-4f68-8527-bef90f61a409","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","timestamp":"2020. december. 20. 14:05","title":"Karácsonyt karikírozza egy fideszes országgyűlési képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","id":"20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd83b37-000e-4150-9444-384ade061e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 20. 13:25","title":"Aki más vakcinára allergiás, nem kaphat koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f72da8-7fa4-447a-96cc-5baba22fb002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2020. december. 20. 10:32","title":"Fának csapódott egy autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","shortLead":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","id":"20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967f0813-f8ca-433d-97a0-4c40760afd7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","timestamp":"2020. december. 21. 12:18","title":"Három év múlva ugyanannyiba kerülhet egy elektromos autó, mint egy hagyományos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették.","shortLead":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is...","id":"20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911dddc-2718-4620-84cd-06f2bb72a3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","timestamp":"2020. december. 20. 10:03","title":"Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A ki- és a belépő oldalon is hosszú a sor.","shortLead":"A ki- és a belépő oldalon is hosszú a sor.","id":"20201220_Negyot_orat_kell_varni_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a42f05-12f5-4798-b4e5-ddd7d91cdbce","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Negyot_orat_kell_varni_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. december. 20. 09:25","title":"Négy-öt órát kell várni a magyar-szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első adag vakcina után – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első...","id":"20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855928a1-7b3c-402a-866e-ebaf544ae034","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","timestamp":"2020. december. 21. 10:16","title":"Orbán: Valószínűleg 2021-ben végig fennmarad a járványügyi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]