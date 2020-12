Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kérik a döntéshozókat, hogy fizessék ki a kórházak 45,7 milliárdos adósságát.","shortLead":"Arra kérik a döntéshozókat, hogy fizessék ki a kórházak 45,7 milliárdos adósságát.","id":"20201222_orvostechnikai_szovetseg_kormany_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ef6bc-8670-44b2-b1fd-d30f011e23be","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_orvostechnikai_szovetseg_kormany_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 22. 12:38","title":"45,7 milliárd az adósság, az Orvostechnikai Szövetség a kormány segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már a jövő, azaz az iPhone 13 érdekel. Nemrégiben egy koncepcióvideó is készült az egyelőre még nem is létező modellről.","shortLead":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már...","id":"20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9737479-2b7d-4efe-b61d-d55bc943d006","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","timestamp":"2020. december. 23. 09:03","title":"Tetszene, ha ilyen lenne? Koncepcióvideó az iPhone 13-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","shortLead":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","id":"20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f73e7b6-560c-4e41-9acf-d560ec5d602c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","timestamp":"2020. december. 23. 06:41","title":"Negyedével kevesebb új autót adtak el idén az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután az adóhatóság nemrég hatmilliárdos vagyont, luxusingatlanokat, rengeteg pénzt, tízkilónyi aranyat, de még egy cementfeldolgozó üzemet is zárolt. A hatóságok egy aranykirályként emlegetett érdi vállalkozóra is lecsaptak, miután a társaságot közel egy éven át figyelték, telefonjaikat lehallgatták. A nem mindennapi bűnügy apropóján egy meglehetősen zárt világ szürke zónájában merültünk el.","shortLead":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután...","id":"20201221_Az_aranykiraly_bukasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffdea13-420a-4c3e-a3c4-3a5c0be54069","keywords":null,"link":"/360/20201221_Az_aranykiraly_bukasa","timestamp":"2020. december. 22. 11:15","title":"Guy Ritchie-filmbe illő kalamajkához vezetett az érdi aranykirály elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is visszanézhetjük, mikor merre jártunk, és mit fotóztunk le akkor.","shortLead":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is...","id":"20201224_google_fotok_terkep_idovonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac23f86-31f5-4bfc-aa6d-800ebdcd8529","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_google_fotok_terkep_idovonal","timestamp":"2020. december. 24. 09:03","title":"Remek funkciót kapott a Google Fotók, pont időben karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló autóstól.","shortLead":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló...","id":"20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aeb4a-617c-46bf-b4be-33a2cd609fce","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","timestamp":"2020. december. 23. 16:56","title":"Hiába kért, nem kapott pénzt a benzinkúton, ezért inkább bevitt egy gyomrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek legjobban várt videojátékából.","shortLead":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek...","id":"20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959052f-f3a2-4ee0-874c-60bd3b85a6bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 23. 13:36","title":"Milyen botrány? 13 milliós eladásnál jár a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299","c_author":"Csaba László","category":"360","description":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk.\r

","shortLead":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején...","id":"20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ae3ee-a3de-4b96-9dca-1a9b176927ed","keywords":null,"link":"/360/20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 17:00","title":"Csaba László: Minden másképp lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]