[{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek. ","shortLead":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át...","id":"20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5060538-05da-48cb-a2d5-e3eedbfd90ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","timestamp":"2020. december. 27. 07:00","title":"És akkor ezt látjuk legszívesebben, amikor visszatekintünk az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is párját ritkítja, a sikerért már a sokadik generáció dolgozik keményen. Cukrász dinasztiák harmadik, befejező rész. ","shortLead":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is...","id":"20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28820432-287c-4203-b09a-7ad4f98d0d93","keywords":null,"link":"/360/20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 26. 19:00","title":"Doku360: Nőként a cukrászok között is ki kellett vívni a megbecsülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","shortLead":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","id":"20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ba6e2f-8a18-4ad8-a8bf-4c049e60855e","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 25. 17:26","title":"A németek kétharmada beoltatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak az ellenanyagra vár.","shortLead":"A német lap cikke szerint nem lenne rossz, ha minden európai ország megtanulná a leckét, ahelyett, hogy csak...","id":"20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d5d6c1-c8b5-4404-ac40-020be624d1be","keywords":null,"link":"/360/20201226_Die_Welt_Europai_viruskorkep_szinte_csak_vesztesek_vannak","timestamp":"2020. december. 26. 09:05","title":"Die Welt: Németország Európa legnagyobb problémája a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk. Az ügylet hátterében politikai szálak tűnnek fel. A Beitarban még soha nem játszhatott arab labdarúgó, de megfordultak a csapatban magyarok.\r

