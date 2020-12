Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","shortLead":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","id":"20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd961666-2a1f-48fe-8177-2eb9b5d9b082","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 08:00","title":"Négy év börtönre ítélték a járvány kitöréséről tudósító kínai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet kommunisták autoriter rezsimje” között.","shortLead":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet...","id":"20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a50c1f-bf24-4f38-97ac-9a46983b327f","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","timestamp":"2020. december. 27. 17:16","title":"Weber szerint Orbán szét akarja rombolni az egységes Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","shortLead":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","id":"20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c8bebf-47a2-4486-9448-ec509d41420b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","timestamp":"2020. december. 28. 09:21","title":"Új gazdára vár a szinte elérhetetlen McLaren Speedtail egyik példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már 190 ezerre nőtt Brazíliában.","shortLead":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már...","id":"20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf651658-44ab-47cd-b9aa-8376fee0d514","keywords":null,"link":"/elet/20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 12:58","title":"Brazíliában tombol a járvány, de Neymart nem érdekli: 500 fős bulit tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A járvány elleni védekezésre hivatkozással csaknem öt teljes hónapig rendeleti kormányzással irányította az országot Orbán Viktor miniszterelnök. A hatalmával nemcsak élt, hanem egyesek szerint vissza is élt, a nagyobb önkormányzatoknak például mattot adott, ahogy az ellenzéknek sem hagyott választási lehetőséget. Így éltünk a rendkívüli jogrend alatt, 2020-ban. ","shortLead":"A járvány elleni védekezésre hivatkozással csaknem öt teljes hónapig rendeleti kormányzással irányította az országot...","id":"20201228_Az_ev_amikor_megszoktuk_Orban_Viktor_teljhatalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395e9a8-d7fa-48e7-924b-65fc4b031c35","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Az_ev_amikor_megszoktuk_Orban_Viktor_teljhatalmat","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Az év, amikor megszoktuk Orbán Viktor teljhatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]