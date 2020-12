Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ha nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember? Egy fesztiválszervező, egy színház, egy mozi, egy légitársaság szelektálhat-e az emberek között az alapján, hogy be vannak-e oltva vagy sem? Ezeket a kérdéseket beszéltük végig Zeller Judittal, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt-szakértővel. ","shortLead":"Ha nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember...","id":"20201229_tasz_koronavirus_vedoltas_vakcinautlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce7ab1-a072-44ee-acfb-dcdd41dfa493","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_tasz_koronavirus_vedoltas_vakcinautlevel","timestamp":"2020. december. 29. 06:30","title":"Kötelezővé teheti-e az oltást a kormány, a munkáltató vagy akár egy fesztiválszervező?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már 190 ezerre nőtt Brazíliában.","shortLead":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már...","id":"20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf651658-44ab-47cd-b9aa-8376fee0d514","keywords":null,"link":"/elet/20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 12:58","title":"Brazíliában tombol a járvány, de Neymart nem érdekli: 500 fős bulit tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fővel csökkent az aktív esetszám. Négy nap után újra tízezernél több tesztet adtak hozzá a statisztikához, rögtön meg is nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.","shortLead":"Több mint négyezer fővel csökkent az aktív esetszám. Négy nap után újra tízezernél több tesztet adtak hozzá...","id":"20201230_jarvany_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200c5881-36b6-45b8-ac6e-50d00b6eccf6","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_jarvany_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2020. december. 30. 08:57","title":"137-tel nőtt a járvány áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","shortLead":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","id":"20201228_falus_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f6bafa-083c-4017-ba3d-74f2f9122bef","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_falus_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 14:14","title":"Falus: Akit beoltanak, az is képes lesz megfertőződni és átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","shortLead":"Ha év közben lemaradt volna Marabu karikatúráiról, akkor íme egy válogatás.","id":"20201228_Marabu_eve_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55db43cf-6d79-4e81-907a-6e9ebf5d0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca90fc-6cee-496d-9a52-b0e72cf88ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Marabu_eve_2020","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Orbántól Vidnyánszkyn keresztül az Index.hu-ig – ilyen volt Marabu éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","id":"20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1525fef0-3ad9-42c6-b8c7-bff080c2d828","keywords":null,"link":"/sport/20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását támogató állami programban. ","shortLead":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását...","id":"20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857b7b0c-ef16-4959-9cf4-cc6b1769d1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","timestamp":"2020. december. 28. 16:23","title":"A járvány ellenére is ezrével kötik a lízingszerződéseket új autókra a nagycsaládosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100 ezer forintot is gyűjtenek nekik.","shortLead":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100...","id":"20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab4bbb-2620-4247-a43e-8db26eb5a1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","timestamp":"2020. december. 29. 09:59","title":"Az SZFE hallgatói 100 ezer forinttal támogatták az Igazgyöngy Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]