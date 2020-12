Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük bejelentette, hogy inkább egyáltalán nem forgalmaz Cadillac-et, minthogy elektromos modelljét árusítsa.","shortLead":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük...","id":"20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a23ba-cab8-4689-898d-9d0caf68d21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","timestamp":"2020. december. 08. 14:28","title":"Inkább lemond a Cadillac márkáról sok kereskedő, minthogy árulja a cég villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","shortLead":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","id":"20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c9e745-290b-466c-9e02-50c769bd3e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 07. 15:46","title":"Víruskritikus megjegyzései miatt feljelentették Lenkei Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha mégis, a kabinetnek a magyar RMDSZ is része lehet. Hosszú idő után újra bekerült egy látványosan magyarozó párt is, amelyen keresztül nagyobb szerepet kaphat az ortodox egyház nyugatellenes része is.","shortLead":"Lehet, hogy valójában egyik párt sem akar kormányt alakítani a román parlamentben a vasárnapi választások után. Ha...","id":"20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1db642-6ff0-4f18-921b-9b86b969898a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcdb0b4-f31e-4dac-82b8-27cee7086b37","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_romania_valasztasok_aur_ortodoxia","timestamp":"2020. december. 07. 17:20","title":"A nyílt magyarellenesség csak kapudrog lehet az új román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee márka gyártója, hogy pénzt szerezzen a kéretlen hirdetésekből. Nagyon komoly büntetést kapott ezért.","shortLead":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee...","id":"20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc8cfa-7abc-4f64-b4d6-f0ab0acb0c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","timestamp":"2020. december. 09. 09:03","title":"20 millió androidos telefonról derült ki, hogy gyárilag kémprogram került rá – börtön lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma Ausztriában, amelyet november közepéig hűen követett a magyar járványkezelés. Ennek mostantól vége: Orbán Viktor bejelentése után egyértelmű, elengedtük az osztrák mintát. Ezzel viszont az ünnepi időszakban hatalmas rizikót vállalhat a magyar kormány. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hónapos teljes lezárással tízezerről háromezer alá csökkent a napi új megbetegedések száma...","id":"20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0deb1815-ea08-4197-93d0-e3e347dd6df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba69ca6-c17d-4e78-89fc-2a1ebdb617e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_osztrak_laboratorium_koronavirus_jarvanykezeles","timestamp":"2020. december. 08. 06:15","title":"A kormány éppen akkor engedte el az osztrák laboratóriumot, amikor kiderült róla, hogy sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppártot egyre kevésbé foglalkoztatja, hogy a Fidesz a pártcsaládon kívül vagy belül képzeli el a jövőjét. A Néppártot ehelyett az uniós költségvetések jövője aggasztja, ahol azonban szintén a magyar miniszterelnökbe botlanak. A Fidesz szeretné tematizálni a párbeszédet, ehhez azonban nem talál partnereket.



","shortLead":"Az Európai Néppártot egyre kevésbé foglalkoztatja, hogy a Fidesz a pártcsaládon kívül vagy belül képzeli el a jövőjét...","id":"20201209_Orban_tobbszoros_szereptevesztese_euromilliardokba_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0ca82-89be-45cb-b0da-eb46f0dae923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Orban_tobbszoros_szereptevesztese_euromilliardokba_kerul","timestamp":"2020. december. 09. 06:30","title":"Érdektelenségbe fulladhat Orbán taktikázása az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf7765b-da53-44d7-af6c-548ebf59905e","keywords":null,"link":"/360/20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","timestamp":"2020. december. 07. 19:00","title":"Vadászat Bin Ládenre - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","shortLead":"Több mint 35 kilométeres magasságig emelkedett a Royal Mint David Bowie-t ábrázoló emlékérme.","id":"20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ee7c51-eb4a-4667-bb35-1813135fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ec8dc-e811-48d0-bf72-d90131d3328a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_david_bowie_royal_mint_emlekerme","timestamp":"2020. december. 07. 20:33","title":"Videó: Érmével tisztelegnek David Bowie emléke előtt, a világűr szélére is felküldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]