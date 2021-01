Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hivatalos, hogy a Tottenham korábbi edzője váltja a párizsi kispadon Thomas Tuchelt.","shortLead":"Hivatalos, hogy a Tottenham korábbi edzője váltja a párizsi kispadon Thomas Tuchelt.","id":"20210102_Pochettino_lett_a_PSG_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e367a30-4c6e-4015-9d84-0abd3741d11b","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Pochettino_lett_a_PSG_edzoje","timestamp":"2021. január. 02. 16:26","title":"Pochettino lett a PSG edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","shortLead":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","id":"20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3e2bfe-e4be-491e-adbd-9aad9c596aae","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","timestamp":"2021. január. 02. 10:29","title":"Több gyilkossághoz is köze lehet a Kámfor utcai késelő hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","shortLead":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","id":"20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc09e4e-3fc1-4f92-8773-f34e10797b24","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","timestamp":"2021. január. 01. 20:13","title":"Két \"dudálós tüntető\" pénzbüntetését törölte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek miatt. Az izzasztó program most új köntösben, a modernebb PlayStation 5-ön lett játszható – csak legyen hozzá türelmünk.","shortLead":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek...","id":"20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418549e-b5e7-406b-82f4-81bddeec969b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","timestamp":"2021. január. 02. 20:00","title":"Ebben a PS5-ös játékban embertelen megpróbáltatásban lesz része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee0301-f18d-4f23-bf1d-545727c70ce8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Randalírozások voltak Bécs bevándorlók által sűrűn lakott Favoriten negyedében szilveszterkor, a kormány határozott fellépést ígér.\r

\r

","shortLead":"Randalírozások voltak Bécs bevándorlók által sűrűn lakott Favoriten negyedében szilveszterkor, a kormány határozott...","id":"20210102_Becsben_is_voltak_balhek_szilveszter_ejjel_a_belugyminiszter_is_felszolalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bee0301-f18d-4f23-bf1d-545727c70ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44f903-eba1-4e5a-adde-adaa534b8129","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Becsben_is_voltak_balhek_szilveszter_ejjel_a_belugyminiszter_is_felszolalt","timestamp":"2021. január. 02. 13:55","title":"Bécsben is voltak balhék szilveszter éjjel, a belügyminiszter is felszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]