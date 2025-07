Álhír volt, hogy megtalálták a kilőtt anyamedve bocsait a Transzfogarasi útnál

Még mindig nem találták meg azt a három medvebocsot, amelyek anyját múlt héten lőtték ki a Transzfogarasi úton – közölte a Transtelex a brassói Libearty Medverezervátum kedd esti közlése alapján. A szervezet azt írja: a kicsik nem kerültek hozzájuk, és hamisak azok az interneten terjedő információk, amelyek szerint már gondozásba vették őket.

„Ne higgyenek a hamis információknak! A három bocs, akik elárvultak az anyamedve kilövése után, nincsenek meg, és nem kerültek be a menhelyre” – írják, hozzátéve, az állatok életveszélyben lehetnek, hiszen napok óta étlen-szomjan, védtelenül kóborolhatnak az erdőben.

Az állatokat önkéntesek keresik, de már a hatóságok is bekapcsolódtak a keresésbe. A rezervátum közölte: szívesen befogadják, és ha kell, akár életük végéig is gondozzák a medvéket, ha épségben előkerülnek. Arra is figyelmeztetnek: az állatokat keresni veszélyes, etetni pedig törvényellenes is.

A most álhírnek nevezett videót a Medveles Erdélyben nevű Facebook-oldal töltötte fel, azt állítva, hogy az azon látható, elkeseredett kismedve a kilőtt állat bocsa.

Ahogy mi is megírtuk, medvetámadásban halt meg egy 48 éves olasz turista Romániában csütörtökön, a Transzfogarasi út egyik parkolójában. Mint kiderült, a férfi a medvével szelfizett, mielőtt az állat elragadta. Mivel a holttestért induló mentősökre is rátámadt, az állatot kilőtték.