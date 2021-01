Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3d7e306-3541-47be-aec9-f015a6c3efe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek sorozatban ontják az új modelleket. Ennek Kushaq lesz a neve.","shortLead":"A csehek sorozatban ontják az új modelleket. Ennek Kushaq lesz a neve.","id":"20210108_Jon_egy_ujabb_Kbetus_Skoda_SUV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d7e306-3541-47be-aec9-f015a6c3efe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6ab4f-7103-4ed6-9325-4f043c4f1afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Jon_egy_ujabb_Kbetus_Skoda_SUV","timestamp":"2021. január. 08. 12:59","title":"Jön egy újabb K-betűs Skoda SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett most már határozatlan időre szól.

","shortLead":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett...","id":"20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e95c41-fe96-443d-bbec-529c81027ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 07. 17:09","title":"Nem engedik vissza Donald Trumpot a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump felelősségre vonását kezdeményeznék demokrata politikusok. Elkezdődött az oltás az idősotthonokban. Negatív teszt kell az angliai beutazáshoz, de így is karantén vár a magyarokra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump felelősségre vonását kezdeményeznék demokrata politikusok. Elkezdődött az oltás az idősotthonokban. Negatív teszt...","id":"20210108_Radar360_Tovabbgyuruzik_a_washingtoni_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0419c3ad-3ef5-4e73-864c-8c89b8f29300","keywords":null,"link":"/360/20210108_Radar360_Tovabbgyuruzik_a_washingtoni_botrany","timestamp":"2021. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Továbbgyűrűzik a washingtoni botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi következik az egyikből, mi a másikból és mi a kettős értelmezésből? Szerzőnk a hatpárti megállapodásról ír és a jelenlegi magyar politikai valóság egy, a jellemző értelmezéstől eltérő változatát kínálja.\r

","shortLead":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi...","id":"20210107_Kerek_Barczy_Szabolcs_A_NERnek_nincs_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc7a2f-fc97-4511-acee-6586bcd6a6c3","keywords":null,"link":"/360/20210107_Kerek_Barczy_Szabolcs_A_NERnek_nincs_kihivoja","timestamp":"2021. január. 07. 16:30","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: A NER-nek nincs kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","shortLead":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","id":"20210106_balog_zoltan_puspok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4325a66c-ce4b-4b27-b6c4-e81bb4a6dfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_balog_zoltan_puspok","timestamp":"2021. január. 06. 16:25","title":"Január végén iktatják be püspökként Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]