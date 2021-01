Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először mínuszba. A recesszió nagysága így is egy kicsivel jobb, mint amire az elemzők számítottak.","shortLead":"Tíz év után lett újra recesszió Németországban, az államháztartás pedig nyolc évnyi többlet után került először...","id":"20210114_nemet_GDP_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39aa48e-c89a-4fb6-a399-cb14f663232a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0af54-db7a-4676-b2f6-98007be3d4f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_nemet_GDP_recesszio","timestamp":"2021. január. 14. 17:59","title":"5 százalékkal esett vissza 2020-ban a német GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be a szigetországba.","shortLead":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be...","id":"20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d62bf28-cb29-4e23-8de8-6b08484ba140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 19:12","title":"Ideiglenesen megszünteti a karanténmentes beutazást az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutató most már csak arra vágyik, hogy a munkájára koncentráljon és a régi életét élhesse.","shortLead":"A kutató most már csak arra vágyik, hogy a munkájára koncentráljon és a régi életét élhesse.","id":"20210115_kariko_katalin_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae7bddd-5d1f-4025-a5f4-5af9d555f566","keywords":null,"link":"/elet/20210115_kariko_katalin_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 15. 13:45","title":"Karikó Katalin már védett lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","shortLead":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","id":"20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd5c163-7c9b-4316-8e8f-379e05675e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 15. 15:06","title":"Két vezető is lemondott a kínai cégnél, amely 1 millió vakcinát küldene Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16dc81d-b0e0-4eca-87d2-c5c6642a6b86","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"S-szériás csúcstelefonjai mellett legújabb és eddigi legfejlettebb vezeték nélküli fülhallgatóját is leleplezte csütörtök délután a Samsung. Íme a Galaxy Buds Pro.","shortLead":"S-szériás csúcstelefonjai mellett legújabb és eddigi legfejlettebb vezeték nélküli fülhallgatóját is leleplezte...","id":"20210114_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_tws","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a16dc81d-b0e0-4eca-87d2-c5c6642a6b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeadae2-5b41-4a3f-ba09-e7bbf236de3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_tws","timestamp":"2021. január. 14. 16:00","title":"A Samsung új fülhallgatója tudja, mikor akarunk beszélgetni, és akkor némítja a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási tilalom.\r

","shortLead":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási...","id":"20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc2cdf1-7b71-471e-bdf2-c9c4fc9a6a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 15. 21:51","title":"Nem csitul a járvány Spanyolországban, tovább szigorítanak a tartományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a73646-4e1c-4f4a-9d33-2ae6fdb406dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","timestamp":"2021. január. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: \"A képébe vágtam ennek az Obamának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke szerint az áruházláncok is gondban lehetnek később, ha most visszaélnek ezzel.","shortLead":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi...","id":"20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002da314-7b11-4a06-8c05-51c5badf0a88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","timestamp":"2021. január. 16. 10:08","title":"Se a Tescónál, se az Auchannál nem tudtak még megegyezni az idei bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]