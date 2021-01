Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a kormány dönt. ","shortLead":"Az ügyben a kormány dönt. ","id":"20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6f987-ec34-42ee-890b-a632ceca8182","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","timestamp":"2021. január. 06. 12:11","title":"Müller: A korlátozó intézkedések fenntartása indokolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek kiszűrésére.

","shortLead":"Az ünnepek előtt 7500 gyorstesztet ajánlott fel a Fővárosi Önkormányzat a budapestieknek a tünetmentes fertőzöttek...","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c66152-f9c6-4c89-8d07-1b9f003983e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_szures_gyorsteszt_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 05. 15:08","title":"Egy százalék alatt volt a fertőzöttek aránya a főváros szűrésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös kormányzásuk alapjai. A Parlamentben írták alá az ezt bemutató dokumentumot.","shortLead":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös...","id":"20210105_ellenzek_program_alairas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d81d5-9c9c-4dee-95e4-c37f7bde06b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_ellenzek_program_alairas","timestamp":"2021. január. 05. 14:44","title":"Aláírták az ellenzéki pártok vezetői a dokumentumot, amely a közös kormányprogramjuk alapja lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","shortLead":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","id":"20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd3ede-0285-4b9d-864e-07635ca9d7dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 05:41","title":"Mexikóban is engedélyezték az oxfordi koronavírus-vakcina forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","id":"20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f97ad92-c201-4ade-b74a-436ed1e7ca36","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","timestamp":"2021. január. 06. 05:39","title":"Kim Dzsong Un: Az ötéves terv eredményei iszonyatosan elmaradtak a célkitűzésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig az orrkúpját horpasztották be.","shortLead":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig...","id":"20210105_utasszallito_madarraj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54b983e-a6df-4076-be6b-dadfdbdece14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_utasszallito_madarraj","timestamp":"2021. január. 05. 08:33","title":"Három repülő is madarakkal ütközött 2021 első napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","shortLead":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","id":"20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ffdb7-5cd2-43b2-a725-6f42fdb051da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","timestamp":"2021. január. 05. 05:05","title":"Szlovákiában is megjelent az új koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","shortLead":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","id":"20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7bf2f3-f1d9-42d6-9f93-651d334e591f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","timestamp":"2021. január. 05. 04:22","title":"Simán elment San Franciscóból Los Angelesbe egy Tesla önvezetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]