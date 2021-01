Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba – figyelmeztettek kutatók, akik szerint meg kell találni az egyensúlyt a világ élelmezése és a bolygó megmentése között.","shortLead":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba –...","id":"20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b7c56-0c09-41a0-9885-e7bf09a44ac9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","timestamp":"2021. január. 19. 15:03","title":"Fokozza a károsanyag-kibocsátást a mezőgazdasági célú földhasználat növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","shortLead":"A konfigurációt még idén leszállíthatja a tender nyertese, a próbaüzem viszont csak 2022 elején indulhat.","id":"20210119_szuperszamitogep_hpc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dde05-bff9-487e-8997-f69b3b0f447d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_szuperszamitogep_hpc","timestamp":"2021. január. 19. 08:40","title":"Idén elkezdődhet a magyar szuperszámítógép építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most változtatnának ezen, méghozzá minőségibb műsorokkal, előfizetéses struktúrával.","shortLead":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most...","id":"20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83e9275-4732-4464-9588-801170b6b2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","timestamp":"2021. január. 19. 11:33","title":"Új fizetős szolgáltatást indíthat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több tízezren szállhatják meg Újdelhi központját.","shortLead":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több...","id":"202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319dafb1-cbf6-45d0-90f3-5351bd32693f","keywords":null,"link":"/360/202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","timestamp":"2021. január. 19. 15:30","title":"Az indiai kormány kezdi felfogni, hová fajulhat az agrárreform elleni parasztmozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","shortLead":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","id":"20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c73eb-5349-450a-81fe-c6049d50022d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","timestamp":"2021. január. 19. 17:52","title":"Meghosszabbítaná a kollektív szerződést a Dunaferr vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","shortLead":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","id":"20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e044132-005d-4270-9fb7-67002ae717db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","timestamp":"2021. január. 19. 15:12","title":"Magyar fantáziával máris itt az új Renault 5 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányhivatal szerint a könyvön nincs feltüntetve, hogy a mesék \"a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat\" jelenítenek meg, és ezzel megtévesztik a fogyasztókat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a könyvön nincs feltüntetve, hogy a mesék \"a hagyományos nemi szerepektől eltérő...","id":"20210119_fovarosi_kormanyhivatal_meseorszag_mindenkie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f74f9-bf21-4081-86b8-0e090f9939cd","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_fovarosi_kormanyhivatal_meseorszag_mindenkie","timestamp":"2021. január. 19. 10:43","title":"A fővárosi kormányhivatal elmeszelte a Meseország mindenkié című könyv kiadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Meseország mindenkiért című könyv kapcsán született kormányhivatali döntés miatt szólított fel a könyv kiadója mesék \"feljelentésére\".","shortLead":"A Meseország mindenkiért című könyv kapcsán született kormányhivatali döntés miatt szólított fel a könyv kiadója mesék...","id":"20210120_labrisz_meseorszag_mindenkie_felhivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0584ffbe-c8bd-4003-9cd0-eccffa4a1d8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_labrisz_meseorszag_mindenkie_felhivas","timestamp":"2021. január. 20. 20:26","title":"Labrisz: Jelentsék az összes megtévesztő mesét a fogyasztóvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]